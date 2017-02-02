Türkiye’nin 1970’li yıllarını anatan TRT1’in dönem dizisi Sevda Kuşun Kanadında bu hafta 24. Bölümüyle ekrana geliyor.

Cuma akşamları TRT 1’de yayınlanan dizinin bu hafta yayınlanacak 24. bölümünde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un babası Doktor Niyazi Kurtulmuş da ekrana geliyor. Gençliğinin baharındaki Numan Kurtulmuş ise babasının yannda yerini alıyor.

CUMA SAAT 20.00’DE TRT 1’DE

Genel Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın, Yönetmenliğini Ayhan Özen'in, başrollerini Ufuk Bayraktar, Gürbey İleri, Buse Varol, Yavuz Bingöl, Müge Boz, Alper Türedi, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal Ali Buhara Mete ve Bahadır Yenişehirlioğlu paylaştığı dizi, her cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranında seyircisiyle buluşuyor…

