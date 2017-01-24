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Genç öğretmen soba kurbanı

Yalova’nın Armutlu ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen bir öğretmen hayatını kaybetti.

Genç öğretmen soba kurbanı

24 Ocak 2017 17:22

Fıstıklı Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan İsmail Hakkı Bakır (28), dün köyde kiraladığı evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Arkadaşları, okula gelmeyen genç öğretmenin cep telefonuna da cevap vermemesinden şüphelenerek, evine gitti. Baygın vaziyette bulunan İsmail Hakkır Bakır, ambulansla önce Armutlu Devlet Hastanesi’ne, oradan da UÜ Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Kurtarılamayan genç öğretmenin ölümü öğrencilerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. İsmail Hakkı Bakır’ın na’şı memleketi Rize’nin Çayeli ilçesine gönderildi. Genç öğretmen burada toprağa verilecek.

(Saim Çotuk / İHA)

Etiketler: öğretmen, Yalova


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