Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Pazar günü Eski Karaman Mahallesi İhsaniye Metro Durağı önünde meydana geldi. Kardeşi ile birlikte Nilüferdeki bir AWM’de saat 22.00 seansında film izleyen sınıf öğretmeni Recep Gültekin, AWM’den çıkıp son metroya yetişmek için kardeşiyle birlikte Esentepe Metro İstasyonuna yürümeye başladı. İstasyonun kapalı olması üzerine bir sonraki İhsaniye Metro İstasyonuna yürüyen abi kardeş buranın da kapalı olması üzerine yol kenarında bulunan bir kokoreççinin yanına gelerek Yıldırım tarafına nasıl gidebileceklerini sordu. Tam bu sırada Mudanya yolundan şehir merkezi istikametine seyreden plakası alınamayan gri renkli lüks bir otomobilin arka camından havaya gelişi güzel ateş açıldı. Bu tabancadan çıkan kurşunlardan biri Recep Gültekin’in sırtına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan genç öğretmen olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 3 adet 7,65 çapında boş kovan bulundu.

Olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro ekipleri MOBESE kameralarından gri renkli lüks otomobili tespit etti. Otomobilin yapılan sorgusunun ardından sahibi D.Ç.'ye ulaşan ekipler, otomobil sahibi ile yanında bulunan arkadaşı Ş.U.'yu gözaltına aldı. Alınan ifadelerin ardından olay günü otomobil sahibi D.Ç.’nin yanında bulunan arkadaşları Ş.U. E.Ç. ve H.İ.I. ile birlikte olay yerinden geçerken arka koltukta oturan H.İ.I.’nın yanında bulunan tabancasını camdan çıkarıp gelişi güzel ateş ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Cinayet Büro ekipleri H.İ.I. ve E.C.’yi de Esenevler Caddesi üzerinde yakaladı. H.İ.I.’nın üzerinde yapılan aramada olayda kullanılan suç aleti tabanca da ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından olayı gerçekleştiren H.İ.I. kasten adam yaralamak suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Ahmet Faruk Çabuk - Cengiz Gündüz

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