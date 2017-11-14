Genç oyuncu Doğan Bayraktar ilk dizisindeki 'sniper' rolünü sevdi

'Bordo Bereliler'e mensup Kılıç Timi'nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı dizisinin çekimleri Eskişehir'de çeşitli bölgelerde sürüyor. Kahraman askerlerin mücadelelerinin yanı sıra yaşamlarında tanık olunmayan yönleri de anlatan dizide rol alan 22 yaşındaki Doğan Bayraktar, ilk oyunculuk deneyiminin heyecanını yaşıyor. Dizide saf ve temiz bir köy çocuğu olan Selçuk Yenilmez karakterine can veren Bayraktar, ilk dizisinde keyif aldığı bir rolde oynadığını belirtti.

Ekip olarak sıkı çalıştıklarını belirten Bayraktar, sette güzel bir ortamın olduğunu dile getirdi. Eskişehir'i sevdiklerini anlatan genç oyuncu Doğan Bayraktar, "Eskişehir, bir şehir dışı işi yapıldığında bana sorsalar söyleyebileceğim şehirlerden biridir. Çünkü iş olmadığı günlerde gezip tozacağımız çok yer var. Yaşam güzel burada. Onun dışında çekim olarak zaten arazi bakımından en müsait bu iş için sanırım Eskişehir. Doğu bölgesine gitmediğimiz sürece. O yüzden her şey tamam burada. Sonuçta ikinci sezondayız, artık onunla yaşıyoruz. Bu ara şimdi bu karakterin badisi öldü. O yüzden biraz dertli" ifadelerini kullandı.

"İlk dizimde gururlanarak oynuyorum"

Dizi başlamadan önce askeri bir eğitimden geçtiklerinden bahseden Doğan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dizi başlamadan bir ay önce eğitim aldık. Bizim emekli albayımız Şevket ağabey var, onunla çalışmalarımız olmuştu. Çalışmalarda, silah dersleri oldu poligonlarda. Bunun dışında duruşlar, geçişler hani yaptığı onların da hızlı hızlı tabi kısa bir süremiz olduğu için bütün Özel Kuvvetler eğitimini alamadık, ama en azından oynayabileceğimiz kadarını bize gösterdiler. Kötü haberler de alıyoruz tabii ki dışarıdan. Yani çok gurur verici bizim için, ben epey gururlanarak oynuyorum. Güzel yani bu arada benim ilk dizim. Hani ilk rol aldığım dizi ve bana şahsi sorsalar isteyeceğim dizilerden biriydi. Böyle oldu o yüzden çok mutluyum. Epey istediğim rolü canlandırıyorum. Süper, timin bir parçası 'sniper’ım (keskin nişancı) zaten güzel yani."

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan



