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Genç oyuncu sahne hastalığını yendi

İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Burak Altay (36), İzmir'de geçirdiği mide fıtığı ve reflü ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Bir çok dizi ve filmde rol olan Altay, "Hastalık nedeniyle yaşadığım ses kısıklığı ve kuru öksürük mesleğimi olumsuz etkiliyordu. Operasyondan sonra adeta yeniden doğdum" dedi.

Genç oyuncu sahne hastalığını yendi

27 Eylül 2016 10:27

Asmalı Konak'taki rolü ile büyük beğeni kazanan genç oyuncu Burak Altay, dört yıldır stresin de etkisiyle artan reflü hastalığı yakınmaları nedeniyle tedavi görüyordu. Ancak ses kısıklığı, ses yorulması ve öksürük gibi şikayetleri mesleğinde sorunlara yol açmaya başlaması nedeniyle Altay, ameliyat olmaya karar verdi. İzmir'deki Kordon Obezite Merkezi doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Türker Karabuğa, genç oyuncuyu muayene etti. Yapılan tetkiklerde mide fıtığı ve reflü hastalığı geliştiği tespit edildi. Doktorunun ameliyat kararına uyan Altay, geçtiğimiz günlerde başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

"Artık sahneye güvenle ve sağlıklı olarak çıkıyorum"

Hastalığının mesleğini olumsuz etkilemeye başlaması üzerine ameliyat kararı verdiğini belirten Burak Altay, "Rahatsızlığından dolayı sahne öncesi, 'sesim kısılır mı' düşüncesiyle heyecanım daha da artıyordu. Dört yıldır çektiğim hastalık nedeniyle ses yorulması, ses kısıklığı ve kuru öksürük gibi şikayetleri yaşıyordum. Bazı anlarda konuşmamda zorlanma oluyordu. Mesleğimi olumsuz etkiliyordu. Sürekli ilaç almak zorunda kalıyordum. Artık ameliyat olmam kaçınılmaz bir hal almıştı. İzmir'de Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Türker Karabuğa'ya ameliyat oldum. Türker Hocamın başarılı ameliyatının ardından adeta yeniden doğdum. Artık sahneye, oyunuma kendime daha çok güvenerek, sağlıklı bir şekilde çıkıyorum" diye konuştu.

Şikayetleri ortadan kalktı

Tedavi edilmeyen reflü hastalığının ileri dönemde yemek borusu kanseri riskini artırdığını ifade eden Dr. Türker Karabuğa, mide fıtığı ve antireflü ameliyatıyla oyuncunun sağlığına kavuştuğunu belirtti. Dr. Karabuğa, "Hastamızda uzun zamandır yer alan reflü hastalığı nedeniyle ses kısıklığı, kronik öksürük, göğüs kemiği altında şiddetli ağrıları oluyordu. Operasyondan sonra şikayetleri ortadan kalktı" dedi.

Etiketler: İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Burak Altay


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