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Genç Sağlıkçılarla Haydi El Ele projesi tamamlandı

Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulubü (GİSK) 'Genç Sağlıkçılarla Haydi El Ele' projesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda tamamlandı.

Genç Sağlıkçılarla Haydi El Ele projesi tamamlandı

10 Mayıs 2018 14:32

Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü üyeleri ve Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında okuyan öğrenciler tarafından hazırlanan 8 haftalık atölye çalışmasının finali, Engelliler Haftasıyla tamamlandı. Birleşmiş Milletler üyesi 156 devletin aynı tarihte (10-16 Mayıs) kutladığı Engelliler Haftası'nda GİSK üyeleri Rotary Bölge Vakfı Tuzla İşitme Engelliler Ortaokulu'nda okuyan ana sınıfı öğrencilerine, hazırladıkları örgü bebekleri dağıtıldı. 

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Nuran Akyurt; proje faaliyetlerinde GİSK Kulübü olarak, kuruluştan bugüne kadar engellilerin sorunlarına çözüm üretmeye yönelik çeşitli projeler hazırladıklarını ve bu projeleri hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. 

Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul Tuzla Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü Adnan Etci’nin Marmara Üniversitesi yönetimine ve öğrencilerine teşekkür konuşmasından sonra etkinlik, proje ekibine sertifika dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.  

 

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