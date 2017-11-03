Genç sporcu Avrupa 5.si oldu

Yıl boyunca katıldığı tüm turnuvalarda başarılı çıkışını sürdüren genç sporcu, elde ettiği bu başarılı sonuçlarla elemeler sonucunda milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonasına katılma vizesi almıştı. 2-5 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs Rum kesiminde yapılan Taekwondo Avrupa Şampiyonasına katılarak başarıyla mücadele eden Mehmet Oral, genç yaşına rağmen Avrupa 5.’si olmayı başardı. Avrupa Şampiyonasına 2 numaralı seri başı olarak katılan Mehmet Oral, ilk turu maç yapmadan bay geçti. İkinci maçında Bosna Hersekli rakibini 9-5 yendi. 3. maçında ise çeyrek finalde Rus rakibine 23-21 yenildi. Rus rakibi şampiyon olunca Mehmet Oral’da Avrupa beşinciliği elde etti.

Antrenörü Gökalp Yıldız, genç yaşı ve ilk Avrupa tecrübesine rağmen elde edilen bu başarıdan dolayı sporcusunu kutladı, emek veren herkese teşekkür etti. Gökalp Yıldız, açıklamasında “Mehmet’imiz maalesef Rus sporcuya derece maçında yenildi ve turnuvayı Avrupa 5.si olarak tamamladı. Bize sene boyunca büyük gururlar yaşatan ve 2 bin kişilik beldemizden çıkıp Avrupa Şampiyonasında dövüşen Avrupa 5.liği elde eden henüz 3 senelik genç sporcumuz Mehmet Oral’a çok teşekkür ederim. Mehmet’imiz henüz 2001 doğumlu seneye de gençler kategorisinde yarışacak. İnşallah geleceğe damga vuracak, buna gönülden inanıyorum. Hem efendiliğiyle hem de dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla bunu hak ediyor. Dua eden herkesten Allah razı olsun. Beldemizden çıkarttığımız bu Avrupa 5.ligi herkese hayırlı olsun. Bu başarıyı Dodurga halkına, köyümüze ve her ihtiyacımızı karşılayan her zaman yanımızda olan bizlere maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Selim Tuna’ya armağan ediyoruz” dedi.

İsmet Cep

