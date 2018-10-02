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Genç teknoloji blockchain en çok kobilere fayda sağlayacak

Genç teknoloji blockchain en çok kobilere fayda sağlayacak
Genç teknoloji blockchain en çok kobilere fayda sağlayacak

Geleceği şekillendirecek teknolojilerden biri olarak kabul edilen Blockchain teknolojisi en çok gençlerin ilgisini ve yatırımını çekse de küresel ticarette doğru arz-talep buluşması için kobilere çok büyük fayda sağlayacak.

Dünya Ekonomik Forumu, küresel ticarette açığın 1,5 trilyona ulaştığını bu rakamın 2025 yılına kadar 2,4 trilyona ulaşmasının beklendiğini belirtti. Bu farkın küçük-orta işletmelerin talebi karşılayamaması, yeterli finansal olanaklara ulaşamaması ve giderlerinin çok büyük olmasından kaynaklandığı dile getiriliyor.

Türkiye'de blockchain teknolojisi üzerine yatırım yapan kripto para borsası Robicoin'in CTO'su Hüseyin Çakmak birçok alışkanlığı kökünden değiştirecek olan blockchain teknolojisinin en büyük etkisinin şu an için küresel ticarette hissedildiğini vurguladı.

Çakmak,“Önümüzdeki yıllarda blockchain teknolojisi, iş yapış şeklimizden varlıklarımızı yönetme alışkanlıklarımıza, makine ve araçlarımızı kullanma alışkanlıklarımızdan nasıl güvenli oy verebileceğimize, tarımdan tapuya kadar birçok şeyi kökünden değiştirecek. Ama ilk etkisini küresel ticarette hissettik. Türkiye'de dahil tüm dünyada ticareti büyüten küçük-orta işletmeler bankalardan kredi finansmanı bulamadıkları gibi giderleri yüksek olduğundan dolayı talepleri istedikleri şekilde yönetemiyorlar. Bu da Dünya Ekonomik Forumu'nun son raporunda da olduğu gibi ticarette kayba sebep oluyor. Bunu engellemek artık blockchain teknolojisiyle mümkün. Dağıtık hesap defteri teknolojisiyle; aracı kurumları ortadan kaldırıp hem giderlerinden tasarruf edebilirler hem de işletme bilgilerinin finansal kuruluşlar arasında paylaşılarak daha çok finansal kurumdan daha doğru kredi notu ve daha düşük komisyonlarla kredi sağlayabilirler. Böylelikle ticarete 1 trilyonluk katkı sağlanabilir” dedi.

Blockchain sadece kripto para alt yapısı değildir

90'larda internet ne ise önümüzdeki yıllarda da blockchain teknolojisi o olacak şeklinde konuşan Çakmak; Günümüzde en bilinen blockchain alt yapı kullanımı kripto paralarda mevcut. Kripto paralar bugün ABD başta olmak Güney Kore, Çin, Rusya, Japonya gibi ülkelerde kabul görüyor ve düzenlemeler getiriliyor. Ama yapılan en büyük yanlışlardan biri blockchain teknolojisini sadece kripto paraya indirgemektir. Blockchain bunun çok daha ötesinde yaşamımızı derinden etkileyen aynı internet gibi bir teknoloji olma özelliğine sahip“ dedi.

“Blockchain teknolojisi okullarda müfredata eklenmeli”

Dünyada blockchain teknolojisine ilişkin çalışmalar ve yatırımlar sürüyor. Zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ama kırılamayan, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapmaya izin veren blockchain teknolojisinin okullarda müfredata eklenmesi gerektiğini söyleyen Çakmak; Önümüzdeki yıllarda hayatın her alanında bu teknolojiyi göreceğiz. Bu sebeple çocuklara bu teknolojinin doğru ve zamanında anlatılması için okullarda ders olarak okutulması gerekiyor“ dedi.

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