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Genç teknoloji şirketi dünyaya açıldı

Bilişim şirketlerinden Teknasyon Yazılım, 10’un üzerinde uygulamasıyla teknoloji ihraç ediyor.


30 Aralık 2016 11:24

Teknasyon Yazılım’ın ürettiği 10’un üzerindeki uygulama 37 dilde 50’den fazla ülkede kullanılıyor. Şu ana kadar Brezilya, İtalya, İspanya, Meksika ve Hindistan gibi özellikle genç nüfusun yoğun olarak yaşadığı ülkelerde yaklaşık 7 milyon indirmeye ulaşan uygulamalar kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıyor. Özellikle Apple Store, Google Android gibi teknoloji marketlerde yer alan Jigle, Get Contact, Astral Asistan, Phenomania uygulamalarıyla ön plana çıkan Teknasyon Yazılım, bilişim sektöründe Türkiye’nin dışa açılan yüzü olarak 2023 yılında cirosunun yüzde 50’den fazlasını global projelerden kazanmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl katıldığı konkurda 10’un üzerinde firmayı geride bırakarak Turkcell’in SIM Menü uygulamalarının altyapı, içerik ve tanıtım süreçlerini yönetmeye hak kazanan, Turkcell’in en büyük iş ortaklarından birisi olan Teknasyon Yazılım birkaç ay içerisinde Turkcell kullanıcılarına 45 servis ile hizmet vermeye başladı. Ürettikleri servislerde Can Tanrıyar, Rezan Kiraz, Taylan Kümeli, Şenay Yangel, Semih Yurga, Ozan German ve Barış Ertül gibi kendi alanında uzman isimlerle çalışan Teknasyon Yazılım Turkcell kullanıcılarına özel servisler sunuyor. 

Etiketler: Bilişim şirketlerinden Teknasyon Yazılım


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