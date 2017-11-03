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Genç tekvandoculardan Avrupa Şampiyonası’nda 2 altın madalya

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Larnaka şehrinde düzenlenen ve 37 ülkeden 502 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde 5 sıklette mücadeleler yapıldı. Türkiye, ilk günü 2 altın madalya ile tamamlarken erkekler 59 kiloda Mertcan Dolmacı ve bayanlar 42 kiloda Emine Göğebakan Avrupa şampiyonu olan isimler oldu.

Genç tekvandoculardan Avrupa Şampiyonasında 2 altın madalya

03 Kasım 2017 11:17

Erkekler 59 kiloda mücadele eden ve aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sporcu havuzunda yer alan 17 yaşındaki Mertcan Dolmacı, ilk turda Çekya’dan Jakup Vanicek’i, ikinci turda İngiltere’den Owen Turner’ı, çeyrek finalde İtalya’dan Gabriele Caulo’yu, yarı finalde Rusya’dan Valeriy Shimanov’u finalde Ermenistan’dan Roman Hayrapetrov’u mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Bayanlar 42 kiloda tatamiye çıkan ve aynı zamanda Konya TOHM sporcusu olan Emine Göğebakan ise, ilk turda Hırvatistan’dan Paula Antunovic’i, çeyrek finalde Rusya’dan Larisa Medvedeva’yı, yarı finalde aynı ülkeden Yana Yarkova’yı ve finalde Almanya’dan Shayna Guerra’yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Şahin: “Doğru kararlarla hedefe ilerliyoruz”
Türkiye Tekvando Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Avrupa şampiyonasına 2 altın madalya ile başlayan milli takım kafilesini kutladı. Şahin, “Burada geleceğin olimpiyat şampiyonları yarışıyor. Avrupa’nın en güçlü ülkeleri yarınlarda en çok güvendiği sporcularla burada. Biz de şampiyonaya çok iyi bir başlangıç yaptık. Gelecekte önemli başarılar beklediğimiz sporcular bizleri yanıltmadı ve bugün altın madalya kazandılar. Hedefimize ilerlerken doğru kararlar aldığımızı görüyoruz. Türk tekvandosu her zaman dünyanın lokomotif ülkelerinden olmuştur ve olmaya devam edecektir. Başarıda emeği geçen tüm teknik ekibimizi ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Madalyalar ülkemize armağan olsun” dedi.
Şampiyonanın ilk günü mücadele eden sporculardan bayanlar 52 kiloda Gülse Polat ile erkekler 45 kiloda Mehmet Oral çeyrek finalde 78 kiloda Hüseyin Kartal ise 2. turda şampiyonaya veda etti. Şampiyonanın ikinci gününde 5 Türk sporcu tatamiye çıkacak. Erkekler 48 kiloda Görkem Polat, 63 kiloda Nesim Küskü, bayanlar 44 kiloda Edanur Koç, 55 kiloda Tuğba Yılmaz ve 68 kiloda Aleyna Yılmaz madalya mücadelesi verecek.
 

 

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