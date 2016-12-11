Beşiktaş'ta Vodafon Arena yakınlarında dün akşam yaşanan bombalı terör saldırısında 19 yaşındaki tıp öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş da şehit oldu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş'ın İstanbul'a 2 günlüğüne arkadaşlarıyla gezmek için geldiği öğrenildi. Akbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından babası Salim Akbaş tarafından teslim alındı.

“Doktor olmak istiyordu, böyle insanlara yardım etmek istiyordu”

Oğlunun başarılı bir tıp öğrencisi olduğunu ifade eden baba Salim Akbaş'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Gözyaşlarına hakim olamayan Akbaş, “19 yaşında Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiydi. İstanbul'a Ankara'dan sınav sonrası 2 günlüğüne gezmek için gelmişti. Tesadüfen taksiyle oradan geçerken olmuş. Bu kadar basit, ucuz. Ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi, ben başka bir şey demiyorum. Mustafa Berkay Akbaş gelecek vaad eden başarılı bir öğrenciydi. Doktor olmak istiyordu, böyle insanlara yardım etmek istiyordu. Ben onu cenaze aracıyla geri götürüyorum şimdi. Sinop'ta yaşıyoruz. Sınav sonrası gezmek için İstanbul'a gelmişti. Twitter'da kayıp ilanı vermiştik. Patlamanın ardından 2 evladım var. Terörü yıllardır lanetliyoruz. Yarın çiçek bırakırlar, başka bir şey yapmazlar” dedi.



Ufuk Kıvık

