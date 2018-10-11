Genç türkücü evinde ölü bulundu

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ambarlı Mahallesi Önder Sokak'ta yaklaşık 8 aydır ikamet eden 33 yaşındaki türkücü Tuba Ergüzel'den bir süredir haber alınamıyordu. Evine gelen annesi kızının evinin kapısını açtığında yerde yatan cansız bedeniyle karşılaştı. Annesinin feryatlarını duyan komşuları da polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yapılan incelemenin ardından genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kadının cenazesini Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderdi. Yaşanan olayın sonrasını ise genç kadının komşusu anlattı.

İntihar şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Murat Delice

