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Genç-yaşlı herkes Tunca Nehri'ne akın etti

Edirne'de yaşayan vatandaşlar taşkınları yerinde görmek için Tunca Nehri'ne kenarına akın ederken, bölgedeki yoğunluk seyyar satıcılara yaradı.

Genç-yaşlı herkes Tunca Nehrine akın etti

29 Mart 2018 17:52
Genç-yaşlı herkes Tunca Nehri'ne akın etti - Tıkla İzle

Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açmasıyla beraber Meriç ve Tunca Nehirleri taştı, tarihi köprüler ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular atlında kaldı. Edirneli vatandaşlar, sabah saatlerinde debisi azalmaya başlayan Tunca ve Meriç Nehir'ni yakından görmek için bölgeye akın etti. Vatandaşlar Tunca Nehri kenarında bulunan seddeler üzerine çıkarak, saatlerce nehri izledi.

'Taşkın kabusu' ekmek kapısı oldu 

Seddelerde yaşanan insan yoğunluğu, seyyar satıcıları da bölgeye çekti. Özellikle seyyar köfteciler taşkınları izlemek için gelen vatandaşlar sayesinde yeni bir ekmek kapısı bulduklarını söyledi. Satışlardan memnun olduklarını dile getiren seyyar köfteciler, taşkını fırsata çevirdi 

Koray Ustabaşı - Ahmet Faruk Sarıkoç
 

 

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