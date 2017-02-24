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Genç yaşta büyük başarı: Bekir Eryılmaz

Genç İşadamı Bekir Eryılmaz, Eryılmazlar Grup ile yakaladığı başarıyla Türkiye’de sivrilen değerler arasına girdi.

Genç yaşta büyük başarı: Bekir Eryılmaz

24 Şubat 2017 13:51

Genç işadamı Bekir Eryılmaz başarılı girişimciliğiyle adından söz ettirmeyi başardı. Genç işadamının başarıları gençlere de örnek olacak cinsten…

Hatay’da sanayiye sağladığı katkıyla en önemli istihdam kaynaklarının arasına adını yazdıran Eryılmazlar Grup’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Eryılmaz birçok sektörde şirketin sivrilerek kendisini göstermesinde büyük pay sahibi oldu. Bekir Eryılmaz’ın başında olduğu ve uzun yıllardır ayakta olan firma hızla büyümeye devam ederken gelecek yıllarda adından daha çok söz ettireceğini şimdiden göstermeye başladı.

Başarılı ve genç işadamı şirketini günümüzün gelişen teknolojisine ayak uydurmasını sağlayarak piyasadaki rekabette ön plana çıkmayı başardı. Yalnızca metal sektöründe değil, inşaat, petrol ve lojistik hizmetleriyle de öne çıkan Eryılmazlar Grup’un önemli ismi Bekir Eryılmaz başarısının kaynağını her zaman sınırları aşmayı hedeflemek olduğunu belirtiyor.

 Genç olmasına karşın piyasada yakaladığı başarıyla adından söz ettiren Eryılmaz, yaklaşık 400 kişiye iş imkanı sağladıklarını belirterek Hatay Payas’ın yanı sıra Yozgat, Ankara, Kayseri ve İzmir’e kadar uzanan geniş bir ağa sahip olduklarını belirtti.

Eryılmaz, Hatay Payas’da bulunan Eryılmazlar Metal AŞ’de haddehane, demir üretimi, Ankara’da inşaat firması, Yozgat’ta Petrol ofisi, Ankara, Kayseri ve İzmir illerinde demir depoları mevcut olduğunu kaydederek ayrıca 50 tır ile lojistik hizmeti verdiklerini dile getirdi.

Başarısında çalışma ortamında yakaladıkları ailevi havanın da katkısı olduğunu belirten genç iş adamı Bekir Eryılmaz ikili ilişkilerde samimi olmanın ve vizyon sahibi olmanın kendilerine avantaj sağladığını kaydetti.

20 Yılı Aşkın Tecrübe

Birçok sektörde faaliyet gösteren Eryılmazlar Grup’un hikâyesi 1990 yılında başladı. Grup, Hatay Payas’da önemli bir yere sahip olsa da Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde kuruldu. Kısa süre zarfında başarıyı yakalayan firma İç Anadolu’da adından söz ettirerek grup haline geldi ve Türkiye çapında kendine yer edinmeyi başardı. Firma yoluna çimento ve inşaat malzemesi bayiliğiyle başladıktan sonra 2012 yılı itibariyle kabuklarını kırarak bir anda 5 sektöre atılarak Eryılmazlar Grup olarak hizmet vermeye başladı. Yalnızca çimento ve inşaat malzemeleri ile piyasaya giren firma artık demir, nakliye, inşaat, otel ve petrol sektöründe öncüler arasına girdi.


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