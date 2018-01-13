Genç yaşta 'ihtiyar' olanlara SGK'dan az primle erken emeklilik

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde erken yaşlanmada erken emeklilik avantajını kaleme aldı. İşte o yazısının detayları;

ERKEN YAŞLANMADA ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI



55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları hâlinde emeklilik aylığından yararlanacakları öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle;

Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen,

55 yaşını dolduran,

En az 5400 gün,

Uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olan sigortalılara emeklik aylığı bağlanmaktadır.

Bu durum ise normal çalışan sigortalılara göre hem yaş hem de prim yönünden büyük avantaj sağlamaktadır. Bunu basit bir örnekle açıklayalım.

Örneğin 01/10/1999 tarihinde ilk defa SSK’lı olan Satılmış Bey, 60 yaşında ve 7000 günle emekli olabilmektedir. Satılmış Bey erken yaşlanması hâlinde ise 55 yaşında ve 5400 gün primle emekli olacaktır.

Bu durumda Satılmış Bey, 1600 gün daha az prim ödeyerek tam 5 (Beş) yıl daha erken emekli olma avantajına kavuşmaktadır.



“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”



Yaşı beklerken SGK sağlık yardımlarından faydalanma



"İsa Ağabey, sigorta prim gün sayısını tamamladım ve şu an yaşımın dolmasını bekliyorum. Dolayısıyla prim ödemesini kestim. Buna rağmen emekli olana kadar ben ve ailem sağlık hizmetinden faydalanabilir miyiz?" Musa Korkmaz/Konya

Sayın Korkmaz, SSK’lılar bir yıl içerisinde 90 gün primlerinin olması hâlinde genel sağlık sigortalısı olarak 10 günden sonraki 90 gün süreyle toplamda ise 100 gün süreyle prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık yardımlarından yararlanmaya devam etmektedirler. Dolayısıyla bu şartların bulunması hâlinde siz de 100 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğunuz aile fertlerinizle birlikte yararlanabilirsiniz. Sonrasında ise her ay yaklaşık 61 TL genel sağlık sigorta primi ödeyerek yararlanabilirsiniz.



İŞKUR’a gitmeye gerek yok mu?



"Sayın İsa Bey, iş aramak için İŞKUR’a gidip kayıt yaptırmak zorunlu mu? İnternetten başvuru geçerli midir?" Sait Çakmak

Sayın Çakmak, iş arayan işsizler, internet üzerinden iş arayan olarak İŞKUR’a başvurabilir, ardından iş arayabilir, işe başvuru-davet-görüşme süreçlerini internet aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Siz de İŞKUR’un sitesine girerek kayıt yapabilirsiniz. Bu kayıt geçirlidir.

İnternet üzerinden işlem yapabilmek için “kullanıcı kaydı” oluşturmalısınız. Kullanıcı kaydı, sistem üyeliği anlamına gelmektedir ve sizin internet üzerinden, kendi adınıza işlem yapabilmenizi sağlayacaktır. Kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra, T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilir ve kurum hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Sistem girişi, ekranın (web sayfasının) sağ üst köşesindeki “iş arayan girişi” bağlantısına tıkladıktan sonra, T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek yapılabilir.



Ne zaman emekli olabilirim?



Sayın Zeynep Akpolat, vermiş olduğunuz bilgilere göre emeklilik için 387 gün priminiz eksik bulunmaktadır. İlk sigortalılıktan sonra doğmuş olan çocuğunuza binaen sadece 387 günlük doğum borçlanması yapmanız hâlinde hemen emekli olabilirsiniz.

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Sayın Remzi Özcan, giriş tarihiniz 02.03.1995 olduğundan prim gün sayınız fazlasıyla geçmiştir. Ancak 55 yaşını doldurduğunuz 13/04/2019 tarihinde emekli olabilirsiniz.

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Sayın Taşkın Demirdağ, askerlik borçlanması yaşınızı düşürmediğinden emekliliğinize faydası yoktur. Asgari ücret üzerinden borçlanma yapmanız hâlinde bağlanacak emeklilik aylığınız artmaz.