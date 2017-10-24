Diğer
Kategoriler

Genç yaşta toprağa verildi

Akcakoça D-655 karayolu Kabalak mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Mandacı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç yaşta toprağa verildi

24 Ekim 2017 17:31

Kaza, sabah saatlerde Akcakoça D-655 Karayolu Kabalak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca yönüne seyreden 20 yaşındaki Ferhat Mandacı’nın kullandığı 67 SG 227 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yolun sağındaki beton bariyerlerin üzerinden aşağıya uçtu. Sürücü Mandacı olay yerinde hayatını kaybetti. Ferhat Mandacı'nın 1 Kasım’da askere gitme hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

Alaplı Devlet Hastanesinde alınan ve köye getirilen Mandacı'nın cenazesi, Çamlıbel köyü Camii'sinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Alaplı’ları üzüntüye boğan cenaze törenine siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 

Etiketler: Akçakoca, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç