Genç yaşta toprağa verildi

Kaza, sabah saatlerde Akcakoça D-655 Karayolu Kabalak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca yönüne seyreden 20 yaşındaki Ferhat Mandacı’nın kullandığı 67 SG 227 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yolun sağındaki beton bariyerlerin üzerinden aşağıya uçtu. Sürücü Mandacı olay yerinde hayatını kaybetti. Ferhat Mandacı'nın 1 Kasım’da askere gitme hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

Alaplı Devlet Hastanesinde alınan ve köye getirilen Mandacı'nın cenazesi, Çamlıbel köyü Camii'sinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Alaplı’ları üzüntüye boğan cenaze törenine siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.