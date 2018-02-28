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Genç yıldız 4 ay yok

Sezon başında Boluspor maçından hemen sonra yaşadığı pubis sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Altınordulu Kerim Alıcı, bu kez antrenmanda sol ayak iç ve dış yağ bağlarından sakatlandı.

Genç yıldız 4 ay yok

28 Şubat 2018 16:29

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Altınordu’nun genç sağ beki Kerim Alıcı, antrenmanda yaşadığı sol ayak iç ve dış yağ bağlarından sakatlığı nedeniyle İzmir Kent Hastanesi'nde Op.D r. Bülent Zeren tarafından ameliyat edildi. Perşembe günü taburcu olacak genç oyuncu, yaklaşık 4 ay sonra çalışmalara başlayabilecek.
Sezona iyi bir başlangıç yaptığını, hem A takımda hem de milli takımda forma şansı yakaladığını belirten Kerim Alıcı, “Üst üste geçirdiğim iki sakatlık çok üzücü. 4 aylık bir sürecin ardından yeniden eski formuma dönmek istiyorum” dedi. 

Ali Gözeten

Etiketler: Kerim Alıcı

 

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