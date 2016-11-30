Genç ilçesinde hafta içinde aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. 2940 metre yüksekliğiyle her yıl mevsimin ilk karını karşılayan Akdağ Dağı ile ilçenin güney yamacında bulunan Ziyaret Tepe sabah saatlerinden itibaren beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğini aktararak, yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması yönündeki uyarısını yeniledi.

Sinan Atan

BİNGÖL