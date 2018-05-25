Gençler ‘bilinçli oy’ için harekete geçti

24 Haziran’da Türkiye, ilk kez aynı anda hem Parlemento’yu ve Cumhurbaşkanı’nı seçecek hem de 2017 referandumuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne de geçecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan rakamlara göre 24 Haziran’da oy kullanacak olan yurt içi kayıtlı 57 milyondan fazla seçmenin yaklaşık 23 milyonu 18-35 yaş grubu seçmenlerden oluşuyor. İlk kez oy kullanacak, 1999 ve 2000 doğumlu 18 yaşındaki seçmen sayısı ise 1 milyon 585 bin. Gençler, toplumu bilinçlendirerek geleceklerini riske atmamak, güçlerini birleştirmek ve görev bilinciyle hareket etmek amacıyla ‘İlk Oy Hareketi’ni başlattı.

Manifestosunda ‘Ya şimdi ya hiç, Harekete geç’ ifadelerine yer veren İlk Oy Hareketi; gençliğe ve toplumun geneline gençliğin diliyle hitap ediyor. Mevcut dayatmalarla ve basmakalıp düşüncelerle mücadele etmek isteyen sivil toplum hareketi, güçlerinin ve yapabileceklerinin farkında olan tüm gençliği harekete geçmeye davet ediyor.

Gruptan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bizler, yersiz eleştirilere, kulaktan dolma klişelere, yalnızca moda diye kapılıp gidilen akımlara dur demek için İlk Oy Hareketi olarak yola çıkıyoruz. Hiçbir sonuç üretmeyen eleştirilerin tamamen karşısında durarak, mevcut kesimlerin ve tarafların uzağında tepeden tırnağa sivil, tepeden tırnağa özgün bir duruş sergileyip ‘Buradayız ve varız’ diyoruz. Klasik gençlik hareketlerinden farklılaşarak; tabuları yıkacak bir dizi projesi, önyargıların önüne geçecek bir video yarışma serisi ve birçok amatör saha kampanyasıyla 24 Haziran seçimlerine genç ve yeni bir dokunuş getireceğiz."