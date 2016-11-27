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Gençler büyük Alman şirket temsilcileri ile bir araya geldi

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Goethe Enstitüsü işbirliğiyle İstanbul'da 'Kariyer Günü' gerçekleştirildi.

Gençler büyük Alman şirket temsilcileri ile bir araya geldi

27 Kasım 2016 10:47

Alman ve Türk ekonomisinin geniş çaplı ilk 'Kariyer Günü' 26 Kasım'da gerçekleştirildi. Almanya'nın uluslararası büyük şirketlerinin katıldığı etkinliğe gençler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle meslek liseliler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikte iş fırsatları konuşuldu. 19 Alman ve Türk iş veren, etkinlikte gençlere ve öğrencilere staj ve iş imkanı sağladı. Görüşmelerde şirketlerin gençlerden ne istediği ve ne yapmaları gerektiği anlatıldı. Konferanslar düzenlenerek şirketlerin geldikleri nokta anlatıldı.

Etkinliğe katılan Alman Jungheınrıch firmasının Genel Müdürü Wilfried Baur, ''Dünyada 37 ülkede aktif olarak çalışıyoruz. Amacımız, tekniker ve yeni mezun olmuş çalışanlara ulaşmak. Türkiye'de lojistik sistemler konusunda faaliyet gösteriyoruz. Özellikle teknikerler bizim için çok önemli. Ancak teknik elemanlar ile iyi sonuç elde edebiliyoruz. Mekanik ve hidrolik konusunda destek verecek arkadaşlar aramaktayız. Buradaki amacımız bu kişilere ulaşmak" dedi.

''Öğrencilere okudukları dönemde staj yapmalarını öneriyorum''
Bu tarz kariyer günleri şirketler için fırsat olarak gördüğünü dile getiren Bayern İnsan Kaynakları çalışanı Sanem Çizer Gürer ise, "Öğrenciler ve mezunlar adına bu tür fırsatları kaçırmamaya çalışıyoruz. Şirketimiz tanıtıp öğrenciler ile bir araya geliyoruz. Öğrencilere okudukları dönemde staj yapmalarını öneriyorum. Staj sayesinde şirketleri tanıma fırsatı elde ediyorlar. Hangi bölümlerde staj yapabileceklerini görüyorlar. Biz, işe alım sürecinde şirket kültürümüze uyacak, inovatif fikirlere açık olan, değişime açık olan, kendini geliştiren ve şirketi bu noktada ileri götürecek kişileri almaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.

Gençlerde mezun oldukları bölüm ile yapmak istedikleri işler arasında farklılık olduğunu gördüklerini söyleyen Gürer, "Bazı noktalarda dil sorunu yaşanıyor. Yabancı dil bizim için önemli. Bazı üniversitelerde bu noktada öğrencilere aynı eğitim fırsatı veremediklerini görüyoruz. Gençler okul döneminde staj fırsatlarını iyi değerlendirmeli. Kendilerini ne kadar geliştirirse o kadar fırsat elde ederler. Mümkünse yurt dışına gidip orada farklı kültürler ile bir araya gelmelerinin kendi gelişimleri için önemli olduğunu inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

''Bu etkinlik gençler için önemli fırsat''
Etkinliğin temel amacının katılan firmalar ile Türkiye'deki öğrencileri buluşturmak olduğunu belirten DAAD İstanbul Danışma Merkezi Müdürü Wiebke Bachmann, ''Amacımız, aynı zamanda DAAD mezunları veya burs almış kişiler ile katılan kişiler ile köprü kurmak. Bu etkinlik gençler için önemli fırsat. Birebir uluslararası firmalar ile tanışma şansı buluyorlar. Buradaki firmalar ise Türkiye'deki nitelikli insanlar ile tanışma ve kendilerine çekme fırsatı buluyorlar. Kendileri açısından istihdam yelpazesini genişletme fırsatı buluyorlar. İlk kez düzenlen bu etkinliğe katılım bizi memnun etti. 600'den fazla kişi bu etkinliğe başvurdu. Ayrıca firmaların ilgisi de bizi çok mutlu etti'' şeklinde konuştu.

Öğrencilere staj programı ve iş imkanları sunmak için geldiklerini ifade eden BHS Ev Aletleri İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, ''Kariyerini geliştirmek isteyen öğrenci arkadaşlarımıza sunabileceğimiz staj programlarını anlatmak istiyoruz. Profesyonel mezun arkadaşlar için de şirketimizde ne gibi iş imkanları sunabiliriz diye burada yer aldık. Öğrenciler özellikler üniversite zamanında staj yapmalarını istiyoruz. Böylece iş hayatını öğrenmelerini, iş içeriklerini öğrenmelerini ve mezun olduklarında kendilerine nasıl bir kariyer yapacaklarını öğrenmelerini istiyoruz. Yabancı dil becerilerini arttırmalarını öneriyorum. Hata yapsalar da yapacakları işi öğrenmelerini öneriyorum'' dedi.
Hilton Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen etkinlik gün boyunca sürdü. Etkinliğe katılım ücretsiz oldu. 


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