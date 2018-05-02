Diğer
Kategoriler

Gençler en çok pazarlama alanında çalışmak istiyor

Türkiye’nin önde gelen 6 üniversitesinde okuyan, mühendislik veya sosyal bilimler bölüm ayrımı olmaksızın genç yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanın yüzde 20 ile pazarlama olduğu belirlendi.

Gençler en çok pazarlama alanında çalışmak istiyor

02 Mayıs 2018 10:52

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’de üniversite okuyan gençlerin en çok hangi alanlarda çalışmak istediğini inceledi. Ajans Press’in online kariyer platformutoptalent co ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, mühendislik veya sosyal bilimler bölüm ayrımı olmaksızın genç yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanın yüzde 20 ile pazarlama olduğu belirlendi. Ar-Ge departmanında çalışmak isteyenlerin oranı da yüzde 14 olurken, finans ve mühendislik bölümü yüzde 10, satış ise yüzde 7 olarak kaydedildi. Kadın erkek oranlarına bakıldığında da insan kaynakları, kurumsal iletişim ve reklam gibi alanların kadınlar tarafından daha çok tercih edildiği görüldü. 

Mühendisler, mühendislik yapma konusunda kararlı 

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, gençler hakkında 2017-2018 yılları içerisinde 193 bin 811 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, gençlerin en çok işsizlikle konuşulduğu belirlendi. Araştırma, Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinin 4 yıllık bölümlerinde okuyan veya yeni mezun olmuş 18 ila 25 yaş arası 5 bin 130 kişi baz alınarak hazırlandı. Raporun başlığı ise ‘Türkiye’de En Çok Çalışılmak İstenen İş Alanları’ olurken, cinsiyet, okul, not ortalaması ve okunulan bölümün farklılık göstermesi dikkate alındı. Böylelikle mühendislik okuyan yeteneklerin yüzde 66’sının çalışmak istedikleri ilk alanın yine mühendislik olduğu tespit edildi. Dolasıyla mühendislerin, mühendislik yapmak konusunda net bir çizgileri olduğu görüldü. Mühendislik dışında yapmayı en çok istedikleri alan ise yüzde 7 ile pazarlama olarak saptandı. Sosyal ve fen bilimleri okuyan yeteneklerin ise en çok çalışmak istediği alanın yüzde 19 ile insan kaynakları olduğu belirlendi. İnsan kaynaklarını yüzde 16 ile pazarlama, yüzde 13 ile finans, yüzde 8 ile de dış ticaret takip etti.

Not ortalamasına göre ayrım yapıldığında da, ortalaması 3’ün üzerinde olup mühendislik okuyan yeteneklerin yine ilk tercihlerinin yüzde 29 ile mühendislik olduğu görüldü. Ar-Ge isteyenlerin oranı da yüzde 24 olurken, üretim isteyenlerin oranı 11 olarak belirlendi. Sosyal ve fen bilimleri okuyup not ortalaması 3’ün üzerinde yer alan yetenekler ise ilk tercihini yüzde 19 ile insan kaynaklarından yana kullandı. Pazarlama diyenlerin oranı da yüzde 18 olurken, finansı tercih edenlerin oranı yüzde 12 olarak saptandı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç