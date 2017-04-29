Gençler Fırtına’yı dindirdi!

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Gençlerbirliği’ni ağırladı. Ankara ekibinin 10 kişi tamamladığı mücadele 0-0 eşitlikle bitti. Bordo-mavililer bu beraberliğin ardından 48 puanla ligde 5. sıradaki yerini korurken, 40 puana yükselen Gençlerbirliği ise 7. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Uğur’un ortasında ceza sahası içinde uygun pozisyonda Rodallega’nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

11. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Luccas Claro’nun vuruşunda top dışarı gitti.

17. dakikada ceza yayı gerisinden Yusuf’un kullandığı serbest vuruşta direkt kalye gönderdiği top az farkla yandan dışarı gitti.

24. dakikada hızlı gelişen atakta topla birlikte sağ kanttan ceza sahasına giren Rodallega’nın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

31. dakikada Aydın Karabulut’un sol kanttan ortasında ceza yayında Serdar Gürler’in vuruşunda top dışarı gitti.

48. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Rodallega’nın vuruşunda kaleciden dönen top tekrar Rodallega’nın vuruşunda dışarı gitti.

54. dakikada Yusuf Yazıcı’nın uzak mesafeden sert vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

61. dakikada Ogenyi Onazi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emmanuel Mas’ın ser vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Johannes Hopf’den döndü.

69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Hugo Rodallega’nın sert vuruşunda top kaleci Johannes Hopf’da kaldı.

79. dakikada sol kanttan yapılan ortada ceza sahası içinde Rodallega’nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

86. dakikada Ahmet Oğuz taç atışını engellediği gerekçesi ile ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

88. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Rodallega’nın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

KÜNYE

Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Uğur Demirok xx, Jan Durica xx, Pereira xx, Emmanuel Mas xx, Yusuf x, Rodallega xxx, Onazi xxx, Okay Yokuşlu xx (Castillo dk. 42 xx), Olcay xxx, Dame N’Doye xx

Yedekler: Alvarado, Mustafa Akbaş, Carl Medjani, Zeki Yavru, Aytaç Kara, Matus Bero

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gençlerbirliği: Johannes Hopf xx, Politevich xx, Luccas Claro x, Ahmet Oğuz xx, Anıl xx, Aydın Karabulut xx, Abdul Khalili x (Kamal Issah dk. 77 xx), Aleksandar Scekic xx, Uğur xx (Vedat Muriqi dk. 56 xx), Rantie xx (Murat Duruer dk. 46 x), Serdar Gürler xx

Yedekler: Nihat Şahin, Orhan Şam, Cosmin Matei, Bady

Teknik Direktör: Ümit Özat

Kırmızı kart: Ahmet Oğuz (dk. 86) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Yusuf (Trabzonspor), Johannes Hopf, Scekic (Gençlerbirliği)