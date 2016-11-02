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Gençler geceyi asansörde geçirdi

Aydın’da 4 kişilik asansör kabinine 6 kişi binen gençler, mahsur kalınca gecenin bir bölümünü asansörde geçirdi.

Gençler geceyi asansörde geçirdi

02 Kasım 2016 11:02

Olay Efeler İlçe merkezi Ramazanpaşa Mahallesi Doğu gazi Bulvarı üzerinde bulunan Sabuncuoğlu İş Hanında meydana geldi. İş hanının üst katında bulunan pansiyona çıkmak için asansöre binen üniversite öğrencileri, ikinci katta mahsur kaldı. Gece yarısı iş hanı boş olduğu için seslerini kimseye duyuramayan gençler, bir süre bekledikten sonra yanlarında bulunan telefonla acil yardım hatlarını aradı. Olay yerine yönlendirilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri gençlerin mahsur kaldığı asansörün kapısını açmak için uğraştı. Ancak sadece son kata çalışan asansör kapısı kilitli olduğu için açılmayınca bu defa gece yarısı asansör ustası arandı. İtfaiyeciler tarafından getirilen asansör ustasının müdahalesi ile asansör kabini yeniden zemine indirilerek mahsur kalan gençler kurtarıldı.


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