'Gençler Kılıçdaroğlu’na 24 Haziran’da cevap verecek'

AK Parti Bursa 5’inci İl Gençlik Kolları Kongresi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye çok sayıda partili katılırken, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu gençlere seslendi. Çavuşoğlu, AK Parti’nin diğer partilerden farklı olduğunu dile getirerek, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde Bursa’da güzel başarılar göreceklerini ifade etti. Kongrelerin tamamlandığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bugün Bursa’mızda kongreler sürecini tamamlamış olacağız. Heyecanlı bir şekilde sahaya inerek önümüzdeki süreçte daha da sıcak temaslar kuracağız. 24 Haziran Türkiye açısından nelere kapı araladığını vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin önemli bir sürecin arifesinde olduğunu anlatan Çavuşoğlu, “Türkiye bugün hedeflerine yol alacağının başlangıç noktasındadır. Referandumda elde ettiğimiz başarıyı taçlandıracağımız tarihin adıdır 24 Haziran. Diğer siyasi partilere göz attığımız da bu süreç bizim için ne kadar önemli olduğu açıktır. Yük bizim omzumuzdadır. Son günlerde izliyorsunuz seçim kararı alındı. Hazırlıklı olarak yola çıkan kim var? AK Parti ve Cumhur İttifakı var. Seçime güvenmeyen, tereddütleri olan önümüzdeki siyasi partiler aday gösterme durumuyla karşı karşıya kalamadılar. CHP bugün kendince bir mücadele veriyor. Neyin mücadelesini veriyor? Mücadele verdiği yegane şey ben bu ülkeyi yönetmek için ortaya çıktım demek değil, kendini koymak adına verilen bir mücadele değil, Türkiye’ye şaha kaldıran Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü kesmek için bir mücadele veriyor” diye konuştu.

"BUNLARIN HEDEFİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I İTİBARSIZLAŞTIRMAKTIR"

24 Haziran seçimleri için parti meclisi ile görüştükten sonra karar vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Çavuşoğlu, “Parti Meclisinde adaylarının kararını vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez lafından hiçbir şeyden nefret etmiyorum bu laftan nefret ettiğim kadar’ diyenlerin yer aldığı bir Parti Meclisinden söz ediyor. Teröristlerin cenazelerine giderek gözyaşı dökenlerin Parti Meclisinden bahsediyor. Bunların tamamen hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı millet nezdinde itibarsızlaştırmaktır. Kılıçdaroğlu’nun tek düşüncesi var bu aralar. Nasıl olur da 9. kez yenilmekten kurtulurum. Bir konu mankeni bulur onun yenilmesini sağlarım düşüncesi içindedir. Türkiye son yıllarda kazandığı hızla gösterdiği performansla yapmış olduğu yatırımlarla çok önemli mesafeler kat etti. 24 Haziran seçimlerinde bunları taçlandıracağız. Yönetim değişikliği ile Türkiye’de istikrarsız dönemleri sona erdireceğiz” dedi.

Seçilme yaşını 18’e indirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, “Şimdi o kardeşlerimizin iradesini almak üzere onlardan oy isteyeceksiniz. Bu kardeşlerimiz bu kadar alaydan, itibarsızlaştıran kadrolara oy vermez. Kendisine inanmayan, güvenmeye, alay eden, 18 yaşında gençlerden milletvekili mi olur diyenlerin bu kardeşlerimizden oy istemeye hakkı yoktur. 18 yaşında bir kardeşimiz bu ülkede milletvekili, belediye başkanı olabilir. Bizim gençliğimizin donanımı ve Türkiye sevdası buna yeter de artar. 18 yaşında gençlerin seçilmesinin önünü kapatmak için adeta kendini paralayan Kılıçdaroğlu’na bu ülkenin tüm 18 yaşında gençleri 24 Haziran’da cevap verecektir” dedi.

CHP’nin Çanakkale’de yaptığı ‘Adalet Kurultayı’nı da eleştiren Çavuşoğlu “15 Temmuz’da 15 yaşında gençler şehadet şerbeti içerken, onlar güya adalet kurultayı yapmak için davulla zurna ile Çanakkale şehitlerimizin üstünde tepindiler. Bunların bu millete olan aidiyet duygusu yok. Hendek, çukur siyasetinin yaşandığı dönemde 2015 Haziran - Temmuz’unun yaşandığı dönemde ülkeyi savaş alanına döndüren teröristlerin olduğu süreçte bu Kılıçdaroğlu vekillerinden bir heyet oluşturarak o bölgede gerçekleri de perdeleyerek bir rapor hazırlattı. Milletimizin gözünden kaçırarak Türkiye’nin orada kardeşlerimize katliam yapıldığı yazacak kadar Türkiye’ye ait olmayan siyasi parti görünümü verdi” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Gençlik Kolları mevcut başkanı Tarık Köse tek liste ile girdiği seçimlerde tekrar başkanlık görevine getirildi.

Samet Doğru - Hakan Gönül