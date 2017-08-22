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Gençler Konya’da dağıldı!

Süper Lig’in ikinci haftası kapanış karşılaşmasında Atiker Konyaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti.

Gençler Konyada dağıldı!

22 Ağustos 2017 00:02

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Bourabia’nın pasında sol çizgide topla buluşan Fofana’nın ortasında Musa Araz, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderiyor.

19. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın mesafeden Serdar Özkan’ın ceza sahasına yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırıyor.

24. dakikada Milosevic’in pasında topla buluşan Musa Araz’ın ceza sahası içinde girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

43. dakikada Ferhat Öztorun’un sol kanattan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Skubic’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

52. dakikada ceza sahası içinde Milosevic’in yerden pasında topla buluşan Musa Araz’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

63. dakikada Mehdi Bourabia’nın ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği sert şut takım arkadaşı Milosevic’e çarparak dışarı çıktı.

69. dakikada Ahmet İlhan’ın sağ kanattan ceza sahasına girerek gönderdiği uzun topla sol tarafta buluşan Murat Duruer’in şutu savunmaya çarparak kale direğinin yanından kornere çıktı.

---KÜNYE---

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xxx, Ali Turan xx, Moke xx, Ferhat xx, Ali Çamdalı xx, Mehdi Bourabia xx, Musa xxx (Jens Jonsson dk. 77 x), Fofana xx (Vedat Borda dk. 87 ?), Ömer Ali xx (Imoh Ezekiel dk. 78 x), Milosevic xx

Yedekler: Patrik Carlgren, Selim Ay, Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir, Petar Filipovic, Volkan Fındıklı,

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Gençlerbirliği: Hopf xx, Zeki xx (Skuletic dk. 46 x), Claro xx, Palitsevich xx, Halil İbrahim xx, Khalili xx, Issah xx, Milinkovic xx (Murat Duruer dk. 46 x), Serdar Özkan xx (Elvis Manu dk. 46 x), Ahmet İlhan xx, Rantie xx

Yedekler: Nihat Şahin, Mert Çetin, Ousmane N’Diaye, Alper Uludağ, Orhan Şam, Diallo Guidileye, Mehmet Taş,

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Musa Araz (dk. 24), Skubic (dk. 43) (dk. 52) (Atiker Konyaspor)

Sarı Kart: Milosevic (Atiker Konyaspor), Halil İbrahim (Gençlerbirliği)

H.İbrahim Parlak - Mustafa Yaşar Beşer 

Etiketler: Gençlerbirliği, konyaspor


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