Gençler, Mete Yarar'la 'Darbe ve Terör' Konferansında buluştu

Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi Gençlik Meclisi Salonu'nda düzenlenen konferans, Beyaz TV program sunucusu Türker Akıncı moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye'de ve dünyada yaşanan terör olaylarına değinen Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Terörü ve yeni darbe girişimlerini engellemenin yolu birlik ve beraberliktir" dedi.

Yarar, ülke olarak uyanık olmak gerektiğine dikkat çekerek "Terörü bitirmek bizim elimizde. Herkes elini taşın altına koyacak. Tıpkı 15 Temmuz gibi 15 Temmuz'dan sonra da kim kimden şüpheleniyorsa hiç korkmadan, çekinmeden ihbar edecek. Biz kendi derdimize kendimiz derman bulmazsak, sorunumuza kendimiz çare bulmazsak kimse bizim sorunumuzu çözmez" ifadelerini kaydetti.

Türkiye'nin FETÖ ve terörle mücadelesine de değinen Yarar, "Terörle mücadele değil hainle mücadele var bizim ülkemizde. Çünkü hain çok fazla. Bugün cumhurbaşkanımız terörle mücadeleyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. 'Kökünü kazıyacağız, terör tehdidini sınırlarımız içinde değil, bizzat kaynağında bertaraf edeceğiz' dedi. Kökünü bulup kazımak gerek ve bu 1-2 senede olacak bir şey değil. Bunun için nerede bir hain varsa bulup ihbar etmek gerek. Devlet bu mücadelede yalnız olmamalı, milleti de elini taşın altına koymalı" dedi.

Milli savunma sistemleri bakımından Türkiye'nin iyi konumda olduğunu da belirten Yarar, "Artık kendi silahlarımızı, tanklarımızı üretiyoruz. Türkiye milli savunmada son zamanlarda çok iyi konumda. Son 1,5 senedir DEAŞ rahat hareket edemiyor. Bu tamamen bizim savunma sanayimizle ve terörle mücadeledeki kararlılığımızla ilgili" diye konuştu.

Konferans sonunda Mete Yarar ve Türker Akıncı'ya plaket takdim edildi.