Gençler yeni yıla camide girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" programı kapsamında gençler, 1 Ocak 2018 Pazartesi günü Şehreküstü Camii'nde sabah namazında buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Spor Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde düzenlenen etkinlikler kapsamında 81 ilde uygulanan "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" programı doğrultusunda gençler sabah namazında buluştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen programda, 1 Ocak 2018 Pazartesi günü Şehreküstü Camii'nde bir araya gelen gençler sabah namazı kılıp dua etti. Sabah namazının ardından gençlik liderleri tarafından yaklaşık bin kişilik cemaate çorba ikram edildi. Programa, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursa Müftüsü İzani Turan, Bursa’da bulunan imam hatip liseleri öğrencileri ve Bursa Gençlik Merkezleri katıldı.

Programın ardından Bursa Valisi ve Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ile gençler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yusuf Ali Arslan