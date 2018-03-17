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Gençlerbirliği Akhisarspor Canlı İzle ! Gençlerbirliği Akhisar CANLI Skor

Gençlerbirliği Akhisarspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorları üzerinden Gençlerbirliği Akhisarspor maçı şifresiz canlı izle aramaları yapıyor. Taraftarlar, Gençlerbirliği Akhisarspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. Süper Lig'de orta sıralarda yer alan iki ekibin zorlu geçecek karşılaşmasına buradan ulaşabilirsiniz. İşte Gençlerbirliği Akhisarspor maçı canlı izleme yolları. Karşılaşma ile ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz...

Gençlerbirliği Akhisarspor Canlı İzle ! Gençlerbirliği Akhisar CANLI Skor

17 Mart 2018 10:10

Gençlerbirliği Akhisarspor şifresiz canlı izle ! Gençlerbirliği Akhisar karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Gençlerbirliği Akhisarspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Gençlerbirliği Akhisarspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Gençlerbirliği Akhisarspor maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 25 maçta 6 galibiyet,8  beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 26 puanla 14.sırada yer alan Ankara ekibi, oynadığı son 25 karşılaşmada 9 galibiyet,6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 33 puanla 10.sırada bulunan Akhisarspor ile karşılaşıyor. Gençlerbirliği Akhisarspor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

T.M Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda mücadele edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-siyahlılar, taktik ağırlıklı çalışma yaptı. 

12. randevu 

İki ekip Süper Lig’de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Gençlerbirliği'nin 4, T.M. Akhisarspor’un ise 2 galibiyeti bulunurken, 5 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Ligde 25 haftalık periyot sonunda T.M. Akhisarspor 9 galibiyet 6 beraberlikle 33 puan toplayarak, 10. sırada bulunurken, Gençlerbirliği ise 6 galibiyet 8 beraberlikle 26 puanla 14. sırada yer alıyor. 

Serginho cezalı 

Geçen hafta Trabzonspor müsabakasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalan Serginho, cezalı durumda olduğu için Gençlerbirliği deplasmanı kadrosunda yer alamayacak. 

Düdük Mete Kalkavan'da 

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak.  T.M Akhisarspor'dan bilet fiyatları ile ilgili yapılan açıklamada ise birinci kategori biletlerinin 22 TL , ikinci kategori ve misafir takım tribünleri biletlerinin ise 16 buçuk TL'den satışa çıktığı aktarıldı. 

Gençlerbirliği Akhisarspor nasıl canlı izlenir?

Gençlerbirliği Akhisarspor  maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Gençlerbirliği Akhisarspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Gençlerbirliği Akhisarspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

 

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