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Gençlerbirliği Antalyaspor canlı izle (Bein Sports) Gençlerbirliği Antalya maç kaç kaç ?

Gençlerbirliği Antalyaspor maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları şifresiz canlı izle aramaları yapıyor. Taraftarlar arama motorları üzerinden Gençlerbirliği Antalyaspor şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

Gençlerbirliği Antalyaspor canlı izle (Bein Sports) Gençlerbirliği Antalya maç kaç kaç ?

06 Mayıs 2018 00:31

Gençlerbirliği Antalyaspor canlı izle! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Gençlerbirliği Antalyaspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Gençlerbirliği Antalyaspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Gençlerbirliği Antalyaspor maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

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Antalyaspor’da Sakıb Aytaç sezonu erken kapattı

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor’da, Gençlerbirliği maçı öncesi deneyimli sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç’tan kötü haber geldi. 26 yaşındaki oyuncu kasığındaki ödemden dolayı ameliyat olarak sezonu erken kapattı. 

Süper Lig’de 31 hafta sonunda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgiyle 14. sırada yer alan Antalyaspor’a, Gençlerbirliği’yle deplasmanda oynayacağı maçtan önce Sakıb Aytaç’tan kötü haber geldi. Kasığındaki ağrılardan dolayı Almanya’ya kontrole giden 26 yaşındaki sol bek oyuncusu acil operasyon teşhisiyle ameliyat oldu. Devre arasında ameliyat olmadan tedavisi tamamlanan Sakıb Aytaç’ın sakatlığının nüksetmesi sonucu kasık fıtığı ameliyatı olduğu öğrenildi. 

En çok sahada kalan ikinci oyuncu 

Antalyaspor’da Gençlerbirliği maçında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun en çok güvendiği oyunculardan biri olan Sakıb Aytaç, takımda Diego Angelo’dan sonra en fazla forma giyen oyuncu konumundaydı. Tecrübeli sol bek oyuncusu Aytaç, 29 maçta forma giyerken 4 golün asisti yaptı. Sakıb Aytaç, Antalyaspor formasıyla bu sezon ligde 2 bin 516 dakika sahada kaldı. 

Antalyaspor ile sözleşmesi sona eriyor 

26 yaşındaki sol bek, Antalyaspor’a 2014 yılında Tavşanlı Linyitspor’dan transfer edilirken, bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Sakıb Aytaç’ın, isminin Trabzonspor ve Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. 

Gençlerbirliği Antalyaspor nasıl canlı izlenir?

Gençlerbirliği Antalyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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