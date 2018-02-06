Gençlerbirliği Beşiktaş Canlı İzle !Gençlerbirliği BJK CANLI Skor (ATV İZLE )

Gençlerbirliği Beşiktaş Atv canlı izle ! Gençlerbirliği Beşiktaş karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden 'Gençlerbirliği Beşiktaş maçı canlı izle aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Gençlerbirliği Beşiktaş maçını yayınlayacak kanalı araştırıyor. İşte Gençlerbirliği Beşiktaş maçı canlı izleme yolları. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş ilk maçta aldığı 3-1'lik skor avantajını korumak isterken Gençlerbirliği ise bu maçtan goller bularak tur atlama peşinde.Gençlerbirliği Beşiktaş maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.Gençlerbirliği Beşiktaş Maçı canlı izleme yolları ve şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte mücadele ile ilgili iki takım hakkında tüm detaylar…

Gençlerbirliği Beşiktaş Karşılaşmasının İlk 11'leri Belli Oldu!

GENÇLERBİRLİĞİ: Taha, Ahmet, Pogba, Luccas, Alper, Issah, Zeki, Khalili, Milinkovic, Aydın, Skuletic

BEŞİKTAŞ: Tolga, Necip, Pepe, Vida, Caner, Lens, Tolgay, Medel, Babel, Mustafa, Love

Kartal, yarı final için sahada

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 3-1'in avantajını koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakalayan Beşiktaş, yarı final için sahaya çıkıyor. Rakibiyle Ankara'da karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu maçta tek farklı kaybetse dahi üst tura yükselecek. Gençlerbirliği'nin turu geçmesi için 2-0 ya da 3 farklı galibiyetlere ihtiyacı olacak. Karşılaşmanın 3-1 ev sahibi lehine tamamlanması halinde ise mücadelede uzatma dakikaları oynanacak, eşitliği bozulmaması durumunda seri penaltı atışlarına geçilecek. Beşiktaş 2-0 ve 3-1 dışında diğer 2 farklı mağlubiyetlerde turu geçen taraf olacak.

Vodafone Park'ta maç sonu gerginlik yaşanmıştı

Beşiktaş'ın sahasında oynanan ilk karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında, söz düellosu yaşanmıştı. İki teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantılarında birbirleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl ligde oynanan mücadelenin ardından başlayan gerginlik, bu maçta da sahaya yansırken, iki teknik adamın Ankara'daki karşılaşmada tutunacakları tavır merak ediliyor.

Güneş'in Ankara'da galibiyeti yok

İki ekip arasında oynanan karşılaşmalara baktığımızda Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. İki takım bugüne kadar 115 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Beşiktaş 66, Gençlerbirliği ise 14 galibiyet elde etti. 35 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği'nin sahasında oynanan maçlarda ise Beşiktaş 29 kez galip gelmeyi başarırken, Gençlerbirliği 11 kez sahadan kazanarak ayrıldı. 17 maç ise berabere bitti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına geçtiği günden bu yana Ankara'da Gençlerbirliği karşısında kazanamıyor. Beşiktaş son 3 sezonda Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçlarda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu sezon Ankara deplasmanında Babel'in atılmasıyla 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekip, rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Güneş'in öğrencileri şampiyon olduğu son 2 sezonda ise Ankara'dan 1-1'lik beraberliklerle dönmüştü.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bu akşam saat 18.30’da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı Yankaya'nın

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği'nin Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Gençlerbirliği, yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Turun ilk maçında Beşiktaş, sahasında rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.



