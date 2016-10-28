GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 BEŞİKTAŞ

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MAÇTA İLK YARI SONUCU: 0-1

45'Vedat Muriqi'nin ara pasında Marcelo kademeye girdi. Beşiktaş atak geliştiriyor.

45'Talisca sağ kanada derinlemesine göndermek istedi. Savunma araya girdi. Gençlerbirliği atağa çıkıyor.

44'Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti. Boşluk arıyorlar.

43'Beşiktaş korneri paslaşarak kullandı. Quaresma'nın ortasında top doğrudan auta çıktı.

43'Quaresma'nın köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Tolgay'ın vuruşunda top yine savunma çarptı. Korner...

42'Qauresma sağ kanatta topla buluştu. Ortasında top savunmadan kornere çıktı.

41'Fabri'ye 3 oyuncu baskı yaptı. Fabri topu son anda ayağından çıkardı.

40'Landel topla ilerlemek istedi. Adriano araya girdi. Beşiktaş, Talisca ile hızlı çıkmak istedi. Top Gençlerbirliği'nde kaldı.

39'Quaresma'nın ortasında Sergey Politevich topu uzaklaştırdı.

39'Tolgay Arslan orta alanda yerde kaldı. Hakem Landel'i uyardı.

38'Quaresma'nın serbest vuruşunda Ahmet Oğuz topu karşıladı.

38'Quaresma sol kanatta topla buluştu. Ahmet Oğuz'un müdahalesine hakem faul kararı verdi.

37'Aydın sol çizgiye indi. Ortasında Dusko Tosic kademeye girdi.

36'Gençlerbirliği hazırlık pasları yapıyor. Beşiktaş ön alanda pres yapıyor.

35'Gençlerbirliği ön alanda presini sürdürüyor. Beşiktaş atağa çıkmakta güçlük çekiyor.

35'Ahmet Çalık sağ kanata topu aktardı. Serdar Gürler topu oyun alanında tutamadı.

34'İrfan'ın köşe vuruşunda savunma kademeye girdi. Dönen topa Landel vurdu. Fabri son anda uzandı ve topu çıkardı.

33'Serdar Gürler uzun topa yetişti. Rhodolfo'dan sıyrılamadı. Sonrasında iki oyuncu pres yaptı. Rhodolfo topu kornere gönderdi.

32'Olcay'ın pasında Talisca hareketlendi. Ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

31'Ahmet Oğuz'un pasında sağ kanatta Serdar Gürkler topla buluştu. Onun ortasında Rhodolfo kademeye girdi.

30'Tolgay orta alanda topu kaybetti. Gençlerbirliği hızlı çıkmak istiyor.

29'Tosic, orta alanda rakibini kayarak düşürdü. Sarı kart gördü. Tosic cezalı duruma düştü.

29'Talisca, sağ kanattaki Gökhan Gönül'e topu aktardı. Gökhan içeriye ortasında Talisca topla tekrar buluştu. Onun pasında Qauresma topla buluşamadı.

28'Beşiktaş'ın başlama vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi.

27' BÜYÜK HATA! Beşiktaş'ta kaleci Fabri ceza sahası dışına açıldı ve Rhodolfo ile çarpıştı. Serdar Gürler, önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

27'GOL! Serdar Gürler

24'Olcay sol çaprazda topla buluştu. Ceza sahasına doğru derinlemesine gönderdi. Top Talisca'ya gelmedi.

23'Aydın Karabulut topla ilerledi. Sol kanatta Uğur'a aktardı. Uğur çizgiye indi ancak öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.

22'Tosc sol kanattan ortasını yaptı. Selçuk Şahin'in ayağı kaydı. Top Talisca'nın önünde kaldı. Talisca'nın vuruşunda top savunmadan döndü. Sonrasında Olcay kaleyi düşündü. Top üstten auta çıktı.

21'Tolgay'ın pasında Olcay Şahan çizgiye indi. Olcay'ın gayreti topu oyun alanında tutmaya yetmedi.

20'Beşiktaş hazırlık pasları yapıyor. Gençlerbirliği rakibini orta alanda bekliyor.

19'Aydın Karabulut, sağ kanatta Serdar'a topu aktardı. Serdar ofsayt pozisyonundaydı.

18'Selçuk Şahin'in uzun topunda Serdar hareketlendi. Fabri açıldı ve topun sahibi oldu.

17'Quaresma'nın ön direğe ortasında Cenk'in kafa vuruşu isabetsiz oldu.

16'Necip Uysal kenara geliyor. Rhodolfo oyunda.

16'Quaresma sağ kanatta topla hareketlendi. Selçuk Şahin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Faul...

15'Ceza sahasına yapılan ortada savunma araya girdi. Sonrasında sol kanattan Serdar Gürler çizgiye indi. Ortasında Fabri uzandı ve topun sahibi oldu.

14'Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlık geçiriyor. Oyun durdu.

14'Vedat Muriqi, Adriano'dan kaptığı topta ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı. Top savunmaya çarptı.

13'Bu dakikalarda iki takım da orta alanda çok top kaybı yapıyor.

12'Talica, Cenk'e derinlemesine göndermek istedi. Savunma araya girdi.

11'İrfan'ın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan Fabri'ye ulaştı.

11'Tosic ile Vedat'ın hava topu mücadelesinde Tosic faul yaptı.

10'Necip, Cenk'e uzun gönderdi. Top doğrudan Hopf'a ulaştı.

10'Beşiktaş kapılan topta hızlı çıkmak istedi. Olcay orta alanda yerde kaldı. Faul...

9'Ahmet Çalık uzun gönderdi. Vedat Muriqi topu kontrol etti. İki kişinin arasında kaldı.

8'Vedat Muriqi sol taraftan çizgiye indi. Ortasında top oyun alanının içinde kalmadı.

8'Beşiktaş, serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Quaresma'nın uzun topunda top Hopf'ta kaldı.5'Gençlerbirliği savunmada hazırlık pasları yapıyor.

5'Quaresma'nın ortasında ön direkte Ahmet Oğuz topu karşıladı.

4'Tosic'in pasında ceza sahasında Cenk sol taraftan çizgiye indi. İçeriye çevirdiği topta savunma araya girdi. Korner...

4'Bu dakikada ise Beşiktaş aynı kanattan üst üste taç atışı kazandı.

3'Aydın Karabulut, Gökhan Gönül'e pres yaptı. Beşiktaş taç atışı kullanacak.

3'Gençlerbirliği sol kanattan üst üste taç atışı kazandı.

2'Ricardo Quaresma'nın ceza sahasına gönderdiği top doğrudan auta çıktı.

2'Orta alanda hakem Alper Ulusoy elle müdahale gözlemledi. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

1'Paslaşarak kullanıldı. Sonrasında Gençlerbirliği topu kaptı. Beşiktaş ön alanda pres yapıyor.

1'Tolgay orta alanda hareketlenirken yerde kaldı. Faul...

1'Karşılşamanın ilk düdüğü çaldı.

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık, Palitsevich, Uğur, Landel, Selçuk, Aydın, Serdar Gürler, İrfan Can, Vedat Muriqi

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Necip, Tolgay, Quaresma, Talisca, Olcay, Cenk Tosun

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