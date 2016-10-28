MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Cenk Tosun’un penaltı noktasına havalandırdığı topa savunma müdahalede bulunarak topu kornere attı.

27. dakikada Geçlerbirliği yarı sahasından atılan uzun topa, Serdar Gürler ve Rhodolfo hareketlendi. Bu sırada kale sahasını terk ederek topa müdahalede bulunmak isteyen kaleci Fabrico’nun dengesini kaybederek yerde kalması üzerine Serdar Gürler topu boş kaleye gönderdi. 1-0

34. dakikada İrfan Can’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Landel’in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

51. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan kale çizgisine inen Quaresma’nın arka direğe ortaladığı topa iyi yükselen Talisca, topu ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma’nın ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Cenk’in şutunu kaleci Hopf son anda kurtardı.

64. dakikada Gençlerbirliği’nde yapılan pas hatasının ardından hızlı kontra atağa çıkan Beşiktaş’ta Quaresma, sol kanatta şık çalımlarla ilerledi. Kaleyi karşısına alan Quaresma’nın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

67. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Serdar Gürler’in ceza sahası ön çizgisi üzerinde yerde kalması üzerine Gençlerbirliği tehlikeli bir noktadan freekick kazandı.

73. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yaptı. Topa müdahalede bulunan Ahmet Oğuz topu kendi kalesine yönlendirdi ve top direkten oyun alanına geri döndü.

74. dakikada sağ kanattan Anderson Talisca’nın verdiği kısa pasla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Vincent Aboubakar bekletmeden sol ayağı ile çektiği şutu Hopf tokatlayarak uzaklaştırdı.

74. dakikada orta alanda rakipten kazanılan topla buluşan Anderson Talisca pasını ilerideki takım arkadaşı Cenk Tosun ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Cenk Tosun’un Quaresma’ya gönderdiği top Quaresma’nın uzağına düştü.

80. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül’ün pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Vincent Aboubakar’ın bekletmeden kaleye gönderdiği top savunmadan geri döndü.

85. dakikada sağ kanatta gelişen Gençlerbirliği atağında şık çalımlarla son çizgiye inen Serdar Gürler’in penaltı noktasına ortaladığı topa kötü bir vuruş yapan Khalili topu dışarı gönderdi.

88. dakikada orta alana yakın bölgeden kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Quaresma ceza sahası içine ortasını yaptı. Ceza sahası içine gelen topa hareketlenen Cenk Tosun’un kafa vuruşu top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Alper Ulusoy x, Volkan Narinç xx, İbrahim Bozbey xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Uğur Çiftçi xx, Palitsevich xx, Ahmet Çalık xxx, Ahmet Oğuz x, Landel x, Selçuk Şahin xx, Aydın Karabulut xx (Khalili dk. 76 xx), Serdar Gürler xxx (Ante Kulusic dk. 90 ?), İrfan Can x (Rantie dk. 89 x), Vedat Muriç xx

Yedekler: Nihat Şahin, Halil İbrahim Pehlivan, Issah, Orhan Şam

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Beşiktaş: Fabrico x, Adriano xx, Marcelo xx, Tosic xx, Gökhan Gönül xx (Beck dk. 87 ?), Tolgay Arslan x, Necip Uysal x (Rhodolfo dk. 16 xx), Quaresma xxx, Talisca xxx, Olcay Şahan x (Aboubakar dk. 45 xx), Cenk Tosun xxx

Yedekler: Tolga Zengin, Atınç Nurkan, Aras Özbiliz, Kerim Frei

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Serdar Gürler (dk. 27) (Gençlerbirliği), Talisca (dk. 51) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Tosic, Gökhan Gönül (Beşiktaş), İrfan Can, Palitsevich, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)

GENÇLERBİRLİĞİ 1-1 BEŞİKTAŞ MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLA