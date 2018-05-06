Gençlerbirliği futbolcuları, takım arkadaşları Pogba'ya saldırdı

Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta mücadelesinde oynanan Gençlerbirliği - Antalyaspor mücadelesinde Gençlerbirliği futbolcusu Florentin Pogba maçın 88. dakikasında sahayı terk etti. Bunun üzerine maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, Floretin Pogba'ya saldırdı. Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.

Başkan Cavcav'a tepki

Öte yandan mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı. Ankaralı taraftarlar, Cavcav'a "Ümit Özat ile el ele takımı düşürdünüz" sloganları attı. Güvenlik güçleri önlem alarak başkan Cavcav'ı ayrı bir kapıdan çıkardı.

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim

