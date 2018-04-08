Gençlerbirliği Galatasaray canlı izle şifresiz anlatım (Bein Sports 1 Lig TV)

Gençlerbirliği Galatasaray canlı izle ! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Gençlerbirliği Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 27 maçta 6 galibiyet,9 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 27 puanla 17.sırada yer alan Gençlerbirliği, oynadığı son 27 karşılaşmada 18 galibiyet,3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 57 puanla 2.sırada bulunan Galatasaray ile karşılaşıyor. Gençlerbirliği Galatasaray maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Gençlerbirliği Galatasaray maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Gençlerbirliği ile Galatasaray 94. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 94. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 52’ye 21 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 27 haftada bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, 57 puanla M. Başakşehir’in ardından ikinci sırada bulunuyor. Başkent ekibi ise 27 puanla 16. sırada. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Galatasaray, 5-1 kazanmıştı.

94. randevu

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 93. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 21 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

Aslan'ın Ankara'da bileği bükülmüyor

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı son karşılaşmalarda yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, Ankara deplasmanda son 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Aslan, en son 2010 yılında mağlup olmuştu. İki takım arasında geçen sonra Ankara’da oynanan maç 1-1 berabere sona ermişti.

Gomis’in gözü başka rekorda

Süper Lig’de son 5 maçta 9 atan Galatasaray’ın gol makinesi Bafetimbi Gomis, gözünü başka bir rekora dikti. Ligde toplam 26 golü bulan Gomis, Süper Lig'de 2010- 2011 sezonunda 28 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza’yı geçmek istiyor. Fransız golcü, bu rekoru yakalaması için Ankara deplasmanında en az 2 gol atması lazım.

Feghouli ile Serdar Aziz ceza sınırında

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, Sofiane Feghouli ile Serdar Aziz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Feghouli ile Serdar, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Cüneyt Çakır’da

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Alper Ulusoy görev alacak. Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılıların 43 mücadelesinde görev aldı. Galatasaray, söz konusu mücadelelerin 22’sini kazanırken, 10’unda berabere kaldı ve 11’inde mağlup oldu.

Gençlerbirliği Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Gençlerbirliği Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.