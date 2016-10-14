Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray zorlu Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak Peki Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat kaçta, Galata - Gençler maçı hangi gün Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman? İşte bu sorularınıza cevap niteliğinde haberimiz.

Riekerink: “Basit gol yiyoruz diye kazanan takımı bozmak doğru olmaz”

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Basit goller yediğimiz doğru, yediğimiz gollere bakarsak 4'ünü duran toptan yedik. Kaybetmeyen, kazanan bir takım var ortada. Basit goller yiyoruz ama bu goller yendi diye kazanan takımı bozmak doğru olmaz” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Gençlerbirliği maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok zor bir maçın kendilerini beklediğine dikkat çeken Riekerink, “Bugüne kadar takımın gösterdiği performanstan memnunum. Üst düzey bir iş yapıyoruz ama yetinemiyoruz ve tamam diyemiyorsunuz. Her zaman daha ileriyi hedeflemeniz gerekiyor. Bugün futbolcu arkadaşlarımızla konuştuk ve bizi çok zor bir maç beklediğini söyledik” ifadelerini kullandı.

“Basit goller yediğimiz doğru”

“Basit goller yediğimiz doğru, yediğimiz gollere bakarsak 4'ünü duran toptan yedik” diyen başarılı çalıştırıcı, “Duran toplar bizim olmazsa olmazımız. Her zaman çalıştığımız bir konu. Bugün de duran toplara çalıştık. Duran toplardan gol yedik diye stoperleri değiştirmek ne kadar doğru bilmiyorum. Kaybetmeyen, kazanan bir takım var ortada. Bunları değiştirirsek güven vermemiş oluruz takıma. Elimizde 5 önemli stoper var. Serdar şu an çok iyi çalışıyor oynamak için, hazır mı o tartışılır. Basit goller yiyoruz ama bu goller yendi diye kazanan takımı bozmak doğru olmaz” diye konuştu.

“Milli takım dönüşleri kolay değil”

Milli takım dönüşlerinin kolay olmadığına dikkat çeken Riekerink, “Bazıları sakat dönebiliyor, uzun yolculuk yapmış olabiliyorlar. Bunlar önemli tabii ki. Wesley’in en azından Gençlerbirliği maçı için ciddi bir sakatlığı bulunuyor. Bugün Tolga antrenmana çıkmadı. Şu an oluşturduğumuz kadro yapısı da zaten bu olaylar için hazırlanmış bir kadro yapısı” dedi.

Podolski: “Amacımız şampiyon olmak”

Galatasaray’ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, “Bizim amacımız şampiyon olmak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynamaktır” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray’da, Alman futbolcu Lukas Podolski, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki toplantıda bu yıl çok anternatifli ve opsiyonlu bir kadroya sahip olduklarını belirten 31 yaşındaki futbolcu, “Sneijder’in yanında 10 numara gibi oynadım geçen maç. Milli takımda da oynadım, diğer takımlarda da farklı yerlerde oynadım. Forvet olarak da, solda, sağda oynayabilirim. Ama kendimi 10 numara pozisyonunda iyi hissediyorum. Hocanın vereceği bir karardır bu, bakacağız” dedi.

“Taraftarımız muhteşemdi”

Galatasaray taraftarlarından da övgüyle bahseden Alman yıldız, “Taraftarlarımız muhteşem bir atmosfer sergiledi son maçta, 40 bin kişiden fazlaydılar, bu oyuncular için çok iyi. Maçın öğlen saati olması da avantajdı. Aileleriyle geldiler taraftarlar. Umarım bir sonraki maçlarda da bizi desteklemeye devam ederler” diye konuştu.

“Türkiye için düşüncelerim pozitif yönde”

İyi ki Türkiye’ye geldiğini söyleyen Podolski, “Türkiye için kesinlikle düşüncelerim pozitif yönde. Çok Türk arkadaşım vardı Köln’de, burada da var. Harika bir sene geçirdim. İyi ki buraya gelmişim diyorum. Benim için sosyal medyadaki paylaşımlarım çok normal şeyler ama insanlara farklı gelebilir” şeklinde konuştu.

“Kendimi evimde gibi hissediyorum”

Kendini evinde hissettiğini söyleyen Podolski, “Ben insanlara sıcak yaklaşan biriyim haber olsun diye yapmıyorum, doğal halim. Burasının kültürünü de zaten biliyorum. İnsanların arasına karışmak zaten felsefemdir” dedi.

“Türkiye’de çok yetenekli oyuncular var”

“Türkiye’de, her yerde olduğu gibi çok yetenekli oyuncular var” diyen Alman yıldız, “Zaten burası futbol delisi bir ülke. Galatasaray’da da çok büyük yetenekler var. Almanya’daki sistem ise dünyaya örnek olacak bir sistem. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra şuan gençleşme durumu başladı. Almanya bu bağlamda örnek zaten” ifadelerini kullandı.

“Amacımız şampiyon olmak”

Galatasaray olarak her debiyi kazanmak için çıktıklarını belirten Podolski, “Beşiktaş maçına da öyle çıkmıştık. Eğer siz o maçı kazanır da şampiyon olamazsınız bunu anlamı yok. Bizim amacımız şampiyon olmak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynamaktır” dedi.

“Çok iyi çalıştım”

Sakatlığı sürecinde, yapılması gerekeni yaptığını ve iyi çalıştığını söyleyen Lukas, “Sakatlıktan sonra iki gol atmış olmak alışılagelmiş bir durum değil. Ben gol yüzdesi yüksek bir oyuncuyum ve bu maçta da öyle oldu. Birkaç hafta içinde de yüzde yüze geleceğim” diye konuştu.

“Löw’e bir kırgınlığım yok”

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw’e bir kırgınlığı olup olmamasının sorulması üzerine ise Podolski, “Almanya milli takımı çok kaliteli oyuncudan oluşan bir takım olduğu için hoca için de kolay bir karar olmaz. Löw ile ilgili bir kırgınlığım yok” cevabını verdi.

TARİHLERİNDEKİ 91. MAÇLARINA ÇIKIYORLAR

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 91. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 90 maçta sarı-kırmızılılar 48, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 152 golüne, Gençlerbirliği 97 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-1 kazandı, Ankara'daki müsabaka 1-1 bitti.

Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 6 müsabakada da galibiyete ulaşamadı, 3 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.

MAÇ BİLGİLERİ:

Maç Günü: 15 Ekim Cumartesi

Maç saati: 20:00

Stat: Ankara 19 Mayıs

Maçın Hakemi: Cüneyt Çakır

Canlı Yayın: Lig Tv & İha.com.tr (Canlı anlatım)

Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmaların üzerinde durulan çift kale maç yapıldı.

Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Nigel de Jong, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Türkiye Milli Takımı’ndan dönen Yasin Öztekin ve Tolga Ciğerci de antrenmanda yer aldı. Hollanda Milli Takımı’nın Belarus ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adalesinde orta derece zorlanma hisseden Wesley Sneijder’ın tedavisi yapıldı. Tedavisine devam eden Kolbeinn Sigthorsson, günü program dahilinde izinli olarak geçirdi.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Sneijder ve Sigthorsson Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek

Galatasaray Takım Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, Sneijder ve Sigthorsson'un hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

İnce, GS TV'de iyileşme sürecindeki ve milli takımlarında sakatlık geçiren oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. Hakan Balta'nın tedavisinin tamamlandığını ve idmana katıldığını hatırlatan İnce, "Eren Derdiyok iki günlük tedavisinin ardından bugün idmanın tamamında sahada yer aldı. Daha önce kondisyonerler eşliğinde çalışan Serdar Aziz ve Nigel de Jong da çalışmalarda takımla birlikte oldu" dedi.

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in tedavisine başlandığını ifade eden İnce, "Hollanda Milli Takımı ile oynadığı Belarus maçında bir sakatlık yaşadı. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceğini açıklayacağız. Bu hafta için oynamasını düşünmüyoruz. Kolbeinn Sigthorsson bugünü izinli geçirdi. Çalışmaları iyi geçiyor fakat onun da bu hafta sahada olacağını düşünmüyoruz. Bu iki oyuncu dışında bütün oyuncularımız teknik heyetin kararı ile sahada olacak durumda" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaların programları ve bu müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 7. haftasının programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde:

15 Ekim Cumartesi

14.00 Kasımpaşa - Gaziantepspor: Serkan Tokat

17.00 Kayserispor - Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.30 Adanaspor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Cüneyt Çakır

16 Ekim Pazar

13.30 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

13.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus

16.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

17 Ekim Pazartesi

19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım