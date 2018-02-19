Gençlerbirliği Göztepe canlı izle bein sports ! Gençlerbirliği Göztepe canlı skor

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Tamer Tuna: “Göztepe taraftarını yeniden Avrupa’ya götüreceğiz”

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, hedeflerini büyüttükleri için beklentilerin arttığını, bunun için de kaybedilen puanların taraftarları üzdüğünü söyledi. Tuna, Avrupa kupalarına katılmayı hayal ettiklerini de ifade ederek, “Hedefimiz 1969’dan sonra o başarılı, efsane takımın hayalini gerçekleştirmek. Göztepe taraftarını yeniden Avrupa’ya götüreceğiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin teknik direktörü Tamer Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısına, Afrin’deki terör örgütlerine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize rahmet dileyerek başladı. Tuna, “Allah, kahraman ordumuzun yanında olsun. Akıttığımız her kanın nasıl değerli olduğunun ve kendi canımızdan gittiğinin farkındayız. Kahraman Mehmetçiğimiz, ülkemizin bütünlüğünü ve bunun koruyuculuğunu ebediyen sürdürecek. Biz de dualarımızla onların yanındayız” dedi.

Kendilerinin futbol oynamaya çalışan bir ekip olduğunu kaydeden Tuna, “Her zaman sahada etik davranmaya çalışıyoruz. Ne hakemlerle ne rakiplerle ilgili bir eleştiri yapmadık. Bize karşı önlem alınarak savunma yapılmaya başlandı. Çok fazla oyun durmaya başladı, oyun çok fazla bekletilmeye başlatıldı. Benim bunla alakalı bir eleştirim var” diye konuştu.

Son 5 maçtır kazanamayan bir takım algısı oluşturulmak istendiğini belirten Tamer Tuna, bu maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile mücadele ettiklerini hatırlatarak, “Göztepe, iyi bir takım ve ligde değer verilen bir takım. Ligde hakemlerin hatalarından çok niyetleriyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Aleyhte niyetler olunca sorunlar başlıyor. Hakemleri eleştirmemenin tek nedeni hatalarının olmasıydı” dedi.

“Avrupa hayalimiz var”

Göztepe’nin hedeflerini büyüttüğünü ve bu nedenle beklentilerin arttığını söyleyen Tuna, “İyi oynadığımız maçlarda puan kaybedince taraftar da üzülüyor. Hedefimiz 1969’dan sonra o başarılı, efsane takımın hayalini gerçekleştirmek. Bu hayalle ilgili çalışma içerisindeyiz. Göztepe taraftarını yeniden Avrupa’ya götüreceğiz. Avrupa hedefinin gerçekleşmesi hepimizi mutlu edecek” şeklinde konuştu.

“Demba Ba, pozitif futbolda bize katkı sağlıyor”

Demba Ba ile Beşiktaş’ta çalıştığı için özelliklerini ve kendilerine katacaklarını bildiğini anlatan Tuna, “Uzun zamandır maç oymadığını için şüphe uyandırıyordu. Fiziksel kalitesini bildiğim için kuşku duymadım. İnşallah bir daha sakatlık yaşamaz. İstediğimiz pozitif futbol anlamında bize katkı sağlayacak. Yarım sezonun sonrasında karşılıklı görüşülecek bir opsiyon var. Umarız Göztepe’de kalır” ifadelerini kullandı.



Gençlerbirliği Göztepe nasıl canlı izlenir?

Gençlerbirliği Göztepe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Gençlerbirliği Göztepe maçı şifresiz izlenebilir mi?

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