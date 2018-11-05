Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü

Stat: Osmanlı
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Seyfettin Ünal
Gençlerbirliği: Hakan, Ahmet Oğuz, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan (Mert Nobre dk. 45),
Sessegnon, Santos, Selçuk, Alper, Silva (Deniz dk. 90+1 ?), Bekir (Nadir dk. 59)
Yedekler: Emrullah, Berat Ayberk, Arnason, Matei
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Giresunspor: Kayacan, Uğur, Sery, Landel, Kağan, Muhamed (Kürşad dk. 64), Emre Uğur, Ozan Can (Azza dk. 74), Ergin, Husmani (Volkan dk. 82 ?), Hüsamettin
Yedekler: Anıl, Ferhat, Bahadır, Fatih
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Gol: Ahmet İlhan Özek (dk. 13) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Mert Çetin, Hakan Arıkan, Sessegnon (Gençlerbirliği), Kağan, Muhammed (Giresunspor)
(Cem Geçim /İHA)