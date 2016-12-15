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Gençlerbirliği, Menemen'i 3'ledi!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Gençlerbirliği, sahasında Menemen Belediyespor’u ağırladı. Mücadele kırmızı-siyahlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gençlerbirliği, Menemeni 3ledi!

15 Aralık 2016 20:32

Ziraat Türkiye Kupası (Maç sonucu) Gençlerbirliği: 3 - Menemen Belediyespor: 0

Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Matei'nin pasında Milinkovic’in şutu kalecide kaldı.

9. dakikada kazandığı topla sağ kanattan rakip yarı alanın son çizgisine kadar inen Orhan Şam’ın yaptığı etkili ortaya kafa vuruşu yapan Serdarcan’ın şutu az farkla auta çıktı.

56. dakikada rakip yarı alanın ortalarından Halil İbrahim’in yaptığı ortaya iyi yükselen Vedat Muriç’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

60. dakikada rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanan Milinkoviç’in kale sahasına gönderdiği topla buluşan Serdar Gürler, pasını Vedat Muriç’e aktardı. Muriç rahat pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 1-0

71. dakikada gelişen kontratakta rakip ceza sahası içine giren Matei’nin yerde kalması üzerine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Serdar Gürler topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 2-0

77. dakikada Serdar Gürler’den aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Issah kaleciyi geçemedi.

81. dakikada Matei’nin verdiği şık pasla sol kanattan ceza sahasına giren Mahmut Bilir’in şutu kalenin solundan auta çıktı.

90+1. dakikada Serdar Gürler attığı uzun pasla caza sahasının sağında topla buluşan Matei, pasını Milinkoviç’e aktardı. Milinkoviç, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay xx, Erkan Akbulut xx, Gökmen Olgaç xx

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş xx, Halil İbrahim xx, Ferhat Görgülü x, Kulusic xx, Orhan Şam x (Ahmet Oğuz dk. 27 x), Scekic xx, Matei xx, Kamal Issah x, Serdarcan Eralp xx (Serdar Gürler dk. 45 xxx), Milinkovic xx, Vedat Muriç xx (Mahmut Bilir dk. 76 x)
Yedekler: Hopf, Aydın Karabulut, İrfan Can, Uğur Çiftçi
Teknik Direktör: Ümit Özat

Menemen Belediyespor: Amir Güren x, Alberk Koç xx, Veli Çetin xx, Yasin Güreler xx, Ertuğrul Arslan xx, İbahim Dağaşan xx, Erman Kılıç xx (Özkan Toprak dk. 80 ?), Mustafa Şen xx (Mert Hakan Yandaş dk. 64 x), Abdullah Topkara xx, Gökhan Ünal xx (Tayfur Emre Yılmaz dk. 64 x)
Yedekler: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Ersin Aslantoğ, Murat Erdemir
Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Vedat Muriç (dk. 60), Serdar Gürler (dk. 72 pen.), Milinkoviç (dk. 90+1) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ferhat Görgülü (Gençlerbirliği), Yasin Güreler (Menemen Belediyespor) 

Caner Ünver - Cem Geçim 

Etiketler: Gençlerbirliği, menemen belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu


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