Gençlerbirliği Osmanlıspor canlı izle (Bein Sports Lig TV) Gençlerbirliği Osmanlı maç kaç kaç ?

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Gençlerbirliği Başkan Adayı Arda Çakmak: “En iyi olmamız gereken sezonda çok kötü durumdayız”

Gençlerbirliği Kulübü’ne bir sonraki seçimlerde aday olacağını geçtiğimiz günlerde açıklayan Arda Çakmak, Ankaralı gazetecilerle bir araya geldi. Çakmak, “En iyi olmamız gereken sezonda çok kötü durumdayız” dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya Arda Çakmak'ın yanı sıra yönetim kurulunda yer alacak isimlerden Hakan Kaynar, Kubilay Gönenç, Serdar Ulusoy, Faruk Coşkun, Talip Çankırı, Sinan Gürsoy ve Hıfzı Kuruşal da katıldı. Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonuna İlhan Cavcav'ın adının verildiğini hatırlatan Çakmak, "En iyi olmamız gereken sezonda çok kötü durumdayız. Tüm olumsuzluklara rağmen Gençlerbirliği'nin ligden düşmeyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkent ekibi Gençlerbirliği’nde yaşanan kötü süreç nedeniyle yönetimden istifa ettiklerini ve yeni bir oluşum içine girdiklerini dile getiren Çakmak, "Kasım ayında yönetimden istifa ederken, aday olacağımızı açıklamıştık. Şu an yaşanan olumsuz tabloyla alakalı bir adaylık değil. Gençlerbirliği, merhum başkan İlhan Cavcav döneminde maddi güç ve alt yapı konularında öne çıkıyordu. Kasadaki paranın büyük bir kısmı harcandı, alt yapı ise çalışmıyor. Gençlerbirliği'nin isim yaptığı bu iki konudaki sıkıntılar, bizi aday olmaya iten en önemli sebeplerden. Taraftar yapısının da değişmesi gerekiyor. Gençlerbirliği, büyük bir taraftar kitlesini arkasına almalıdır" şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği'nin kendine ait bir stadı olmasının da projeleri arasında yer aldığını vurgulayan Çakmak, "Stada gelen taraftar sayımızın bizim gibi büyük bir camiaya az olduğunu düşünüyoruz. Gençlerbirliği'nin taraftar sayısını artırmak ve 20 bin kişiye oynayacak düzeye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Gençlerbirliği Osmanlıspor nasıl canlı izlenir?

Gençlerbirliği Osmanlıspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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