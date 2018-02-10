Gençlerbirliği Trabzonspor Canlı İzle ! Gençlerbirliği Trabzon CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

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Trabzonspor, Başkent'te çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'de dört haftadır galip gelemeyen Trabzonspor, başkent deplasmanında Gençlerbirliği karşısında galip gelerek yeni bir galibiyet serisini başlatmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 10 Şubat Cumartesi günü başkentte Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan hedefliyor. Dört haftalık galibiyet özlemini deplasmanda son vererek, çıkışa geçmenin planlarını yapan Karadeniz ekibi, Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 ve son olarak sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Son dört haftada 4 puan toplayan bordo-mavililer 8 puan kaybederek zirve yarışında önemli yara aldı.

Deplasmanda 5 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinin ardından deplasmanda oynadığı son 5 maçta yenilgi görmedi. Bordo-maviler, dış sahada en son yenilgisini Çalımbay'ın Trabzonspor ile çıktığı ilk maç olan Evkur Yeni Malatyaspor maçında 1-0'lık skor ile almıştı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer, dış sahada 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında 111 günlük yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

İki takım 80. kez karşılaşacak

İki takım arasında bugüne kadar oynanan resmi maçlarda geride kalan 80 maçta Trabzonspor 45, Gençlerbirliği ise 14 maçı kazandı. 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer, 154 gol atarken rakibi ise 74 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 68. randevu

Trabzonspor ve Gençlerbirliği arasında oynan 67 lig maçında ise 38'ini Karadeniz ekibi, 12’sini ise Başkent temsilcisi kazandı. 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 129 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise 63 gol kaydetti.

Gençlerbirliği Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

Gençlerbirliği Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Gençlerbirliği Trabzonspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Gençlerbirliği Trabzonspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Ankara’daki maçlar

İki takım arasında Ankara’da oynanan 33 lig mücadelesinde Trabzonspor 14 galibiyet elde ederken, 8 maçta ise ev sahibi Gençlerbirliği galip gelen taraf oldu. 11 maç ise berabere tamamlandı. Kırmızı-siyahlılar, Ankara’da rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 49 gol gördü.

Trabzonspor Başkent'e gitti

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yarın, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, Ankara’ya gitti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlirbirliği maçının son taktik çalışmasını yaptı. Antrenmana tedavileri süren Burak Yılmaz, Esteban, Mustafa Akbaş ve izinli olan Onazi katılmadı. Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile 14.15'te Ankara'ya hareket etti. Kafilede, Burak Yılmaz, Estaban, Mustafa Akbaş ve Onazi'nin yer almadı. Sarı kart cezalısı olan Yusuf Yazıcı'da Ankara'ya götürülmezken, uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Castillo ise kafilede yer aldı.

Futbolculara resim süprizi

Trabzonspor kafilesi Ankara'ya hareket etmeden önce bir taraftar kara kalem ile çizdiği resimleri futbolculara imzalatarak sürpriz yaptı. Kaleci Onur Kıvrak, Trabzonspor'un efsane kalecisi Beşiktaş Teknik Diektörü Şenol Güneş ile birlikte olduğu resmi imzalayarak, genç taraftara teşekkür etti. Sosa ve Abdulkadir Ömür de kara kalemle çizilen resimlerini imzalayarak, havaalanına kadar gelen tarafta teşekkür etti.

Muhtemel 11

Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısına Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Olcay ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

