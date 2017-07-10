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Gençlerbirliği’nde 2 transfer birden

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Gençlerbirliği, Elvis Manu’yla 2, Zeki Yavru ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliğinde 2 transfer birden

10 Temmuz 2017 16:37

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Feyenoord alt yapısında yetişen sol kanat oyuncusu Elvis Manu’yu ve Tranzonspor’dan ayrılan sağ bek Zeki Yavru’yu kadrosuna kattı. Gençlerbirliği’ne geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Zeki Yavru, “Asırlık çınar Gençlerbirliği’ne geldiğim için son derece mutluyum. Gençlerbirliği arması için sahada elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra yeni sezonda taraftarlarımıza iyi bir Gençlerbirliği izletmek istiyoruz” dedi.

Elvis Manu

Dordrecht doğumlu 24 yaşındaki Manu, Feyenoord altyapısından çıktıktan sonra A Takım, Excelsior, Cambuur, Brighton, Huddersfield, Go Ahead Eagles takımlarında oynadı. Geçtiğimiz sezon Go Ahead Eagles'ta 23 resmi maçta forma giyen sol kanat oyuncusu, 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Zeki Yavru

Trabzon doğumlu olan 26 yaşındaki Zeki Yavru, Trabzonspor, 1461 Trabzonspor ve Kayserispor gibi takımların formasını giymişti. Geçtiğimiz sezonu yine Trabzonspor’da geçiren tecrübeli oyuncu, lig ve kupada toplam 23 kez forma giydi.  

Selçuk Böke

Etiketler: Gençlerbirliği, transfer


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