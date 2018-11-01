'Gençlere özel sektörde istihdam önceliği tanınacak'

Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Altın Madeni Temel Atma Töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımlarıyla düzenlendi. Balıkesir İvrindi'de gerçekleştirilen dev maden ve eğitim yatırımının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Dönmez, geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte çok güzel projelere imza atıldığını anımsatarak Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji lisesinin açıldığını, 11 ildeki 12 okulda maden teknolojisi bölümlerinin açılması için iş birliği protokolü imzaladığını söyledi. Dönmez, Doğal Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin hayata geçirilmesi kapsamında, doğal kaynaklar alanında uygulamalı mesleki ve teknik eğitim veren toplamda 10 okul açıldığını belirtti. Okulların doğal kaynakların ve sektörün yoğun olduğu bölgelerde açıldığını ifade eden Dönmez, "Bu okullarımızın derslik, atölye, laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerimize beceri eğitimi ve staj imkanlarının sağlanması, işbaşı eğitimlerinin verilmesi gibi uygulamalarla bu okulların eğitim ve öğretim süresi boyunca madencilik sektörüyle etkileşim halinde olmalarını sağlayacağız. Okullarımız hem rezerv madenciliğimizin geliştirilmesi hem de enerji teknolojilerinin geliştirilmesi anlamında önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Okullarımız sadece teknik bilgilerin alındığı yerler olmamalı. Öğrencilerin sosyal ve kültürel becerilerinin gelişiminde de aktif ve öncü rol almalı. Bizler de istedik ki okullarımızdan mezun olan gençlerimiz bu anlamda dört dörtlük bir eğitim hayatı geçirsinler. Sadece yer altındaki cevherlerimiz değil gençlerimizin içindeki cevheri de tam anlamıyla ortaya çıkarmak zorundayız. Bu yüzden burada edindikleri bilgi, tecrübe ve diğer beceriler hayatları boyunca onlara yol göstersin. İş hayatına atıldıklarında en büyük farkı, aldıkları eğitim ve diğer becerilerle ortaya koyabilsinler. Okullarımız bu anlamda bünyesinde barındıracağı atölyeler, laboratuvarlar, pansiyonlar, spor salonları ve diğer sosyal donatı alanlarıyla tam bir kampüs havasında hizmet verecek. Öğrencilerimizin hem mental hem de fiziksel gelişimlerinde önemli rol oynayacak" şeklinde konuştu.

ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM GARANTİSİ

Maden, petrol ve doğalgaz alanında yaklaşık 150 binden fazla vatandaşın istihdam edildiğini kaydeden Dönmez, özel sektörün katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek, "Türkiye büyüyor, gelişiyor beraberinde enerji ihtiyacı da aynı oranda artıyor. Bu ihtiyaç beraberinde ara elemana duyulan talebi de artırıyor. O nedenle bu okullarımızdan mezun olan gençlerimize sektörde istihdam önceliği tanınacak. Bu konuda sektör temsilcilerimizle de istişarelerde bulunduk. Onlar da bu tür tematik liselerin açılmasından gayet memnun olduklarını ifade ettiler. Çünkü mesleki ve teknik eğitimden mezun olan gençlerimiz bilgi ve tecrübeleriyle iş hayatına hazır olarak başlıyor. Bu durum sektörümüzün iş yapabilme kapasitesinin artmasına da önemli katkılar sağlıyor. Bugün artık 2023 hedeflerimizin de ötesinde 2053 ve 2071 hedeflerimizi de belirliyoruz. Uzun dönemli plan ve programları başarıyla hayata geçirmemizin en kritik unsuru bu süreci besleyecek insan kaynağı planlamasını da aynı ölçekte yapmaktır. Bu nedenle eğitim planlamamızı yaparken hem ülkemizin, hem sanayimizin ihtiyaçlarını hem de dünyada yükselen trendleri bir araya getirecek bir sistemi inşa etmek zorundayız" mesajını verdi.

"KAYNAKLARIMIZI YATIRIMA AÇIYORUZ"

Son 10 yılda yıllık ortalama 44 milyar dolarlık enerji ve maden ithalatı söz konusu olduğunun altını çizen Dönmez, enerjide yerli kaynakların ağırlığının arttığı bir dönemin başlatıldığını ancak sadece enerjide yerli üretimin değil aynı zamanda enerji teknolojilerinin de yerlileştirilmesini hedeflediklerini aktardı. Doğal kaynaklardan yenilenebilir enerjiye kadar enerjinin her alanında daha fazla uzmanlaşan eğitim kurumlarına ihtiyaç olduğunu paylaşan Dönmez, "Bizi bu hedefimize götürecek en önemli husus muhakkak ki alanında her biri uzman, her biri üstün nitelikli kalifiye eleman yetiştiren okullarımızın sayısının artırılmasıdır. Bugün sıçrama yapabileceğimiz alanların başında teknoloji üretimi geliyor. Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu vizyonla artık teknolojiyi sadece kullanan değil onu üreten ve ihraç eden bir konuma gelmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda enerjide önemli bir paradigma değişimine gittik. Yerli ve yenilebilir kaynaklarımızı yerli teknolojiyi destekleyecek yerli üretim ve Ar-Ge yapılması şartıyla yatırıma açıyoruz. Daha önce ifade ettik. Enerjiyi gençlerimizin dünyaya kafa tutacağı, yeni teknolojilerle dünyaya meydan okuyacağı bir alan olarak tasarlıyoruz. Enerji teknolojilerine 'Yerli Üretim' logosu ile imzamızı atmak istiyoruz. Gençlerimizin içindeki enerji ve dinamizm en büyük motivasyon kaynağımız. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceği gençlerimizin ellerinde. Eminim ki bu sorumluluğun bilinciyle onlar da her işte en iyisi olmayı, zirveye ulaşmayı hedefleyecekler. Bizler bayrağı onlara devredene kadar var gücümüzle sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin en iyi koşul ve imkanlarla yetişmesi için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.