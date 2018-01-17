Gençlere özel sömestr koleksiyonu

Türkiye’nin önde gelen moda markalarından DeFacto, büyük bir heyecanla beklenen yarıyıl tatili öncesinde gençlerin ve çocukların heyecanına ortak oldu. Marka yarıyıl koleksiyonu ile soğuk kış günlerine denk gelen sömestr tatilinde kadifeden jeanlere, deriden pamuklu kumaşlara kadar farklı tarz ve desende birçok alternatif sunduğunu duyurdu.

Şirket açıklamasına göre rengarenk trikolardan, baskılı ve kapüşonlu sweatshirtlere, kareli gömleklerden, nakış ve pullu hırkalara, fırfır detaylı elbiselerden, pacht detaylı kazaklara kadar birçok kombin seçeneği sunan marka’nın yarıyıl koleksiyonunda, birbirinden özel parçalar yer alıyor. Uzun kollu, baskılı tişörtler ve yandan yırtmaçlı pantolonlar da koleksiyondaki vazgeçilmez ürünleri arasında bulunuyor. Genç kızlar ve küçük kız çocukları için sezonun naif rengi pembeler; küçük erkek çocukları içinse siyahlar ve uyumlu griler her tarzda karşımıza çıkıyor. Şirket defacto.com.tr adresinden yapılacak tüm kadın, erkek, bebek ve aksesuar ürünlerinde yüzde 70’e varan indirim fırsatına ek, sepette yüzde 25 indirim imkanı sağladığını da bildirdi.