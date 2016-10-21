Yapılan bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, Gamze Ö.'nün uyuşturucu sattığını belirledi. Savcılıktan alınan izin ile Gamze Ö.'nün merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesinde bulunan evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 520 gram bonzai ve üzerinde İspanyol ekibi Barcelona futbol takımının logosunun bulunduğu 490 ecstasy hap ele geçirildi.

Eşi cezaevinde bulunan ve 5 aylık bebeği olan Gamze Ö. gözaltına alınırken bebeğin ise koruma altında olması için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne verileceği öğrenildi.

Sorgulaması tamamlanan Gamze Ö., adliyeye sevk edildi.

Burak Türker

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