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Gençleri Barcelona ile zehirleyen uyuşturucu taciri yakalandı

Bursa’da uyuşturucu sattığı öne sürülen Gamze Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, yarım kilo bonzai ile üzerinde İspanyol devi Barcelona'nın logosunun bulunduğu 490 ecstasy hap ele geçirildi.


21 Ekim 2016 17:24

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, Gamze Ö.'nün uyuşturucu sattığını belirledi. Savcılıktan alınan izin ile Gamze Ö.'nün merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesinde bulunan evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 520 gram bonzai ve üzerinde İspanyol ekibi Barcelona futbol takımının logosunun bulunduğu 490 ecstasy hap ele geçirildi.

Eşi cezaevinde bulunan ve 5 aylık bebeği olan Gamze Ö. gözaltına alınırken bebeğin ise koruma altında olması için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne verileceği öğrenildi.
Sorgulaması tamamlanan Gamze Ö., adliyeye sevk edildi.

Burak Türker
BURSA 


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