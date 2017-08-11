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Gençlerin tartışması pompalı tüfekle son buldu: 1 ölü 1 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, üç genç arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü, olayda yaralanan 2 kişiden 1’i kaldırıldığı hastanede kaybetti.

Gençlerin tartışması pompalı tüfekle son buldu: 1 ölü 1 yaralı

11 Ağustos 2017 07:52
Gençlerin tartışması pompalı tüfekle son buldu: 1 ölü 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 23. 00 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesindeki 664 ve 671 ile Pelitlibağ Mahallesi 714 sokakta bulunan Dalaman Parkı yanında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki ile Hayrettin Ö. daha önce aralarında husumet olduğu Mehmet Can Akgüden (21) ve A.O.K. (17) arasında, 15 Mayıs Mahallesi 664 ve 671 sokalarında tartışma sözlü tartışma çıktı. Tartışmadan yaklaşık bir saat sonra Hayrettin Ö., evden aldığı pompalı tüfekle Dalaman Parkı’na giderek, Mehmet Can Akgüden ve Ahmet O.K.’ya elindeki pompalı tüfekle iki el ateş etti. Akgüden sağ koltuk altında, Ahmet O.K, ise yaralandı.

Şüpheli Hayrettin Ö., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri sokağa akın etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı ve şüpheli Hayrettin Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akgüden Pamukkale Üniversitesi, Ahmet O.K., ise Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Akgüden, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Ahmet O.K’nın kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Zanlı evinin yakınlarında yakalandı

Şüpheli Hayrettin Ö.’nün yakalanması için çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı kaçığı 15 Mayıs Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, pompalı tüfek, tartışma


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