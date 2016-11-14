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Gençlerin yolculuğu acı bitti: 2 ölü

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Sarpdere köyünde meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta bulunan 5 gençten 2’si öldü, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.


14 Kasım 2016 10:39

Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan İpsala istikametine seyreden ve iddiaya göre Osman Gündoğdu (19) yönetimindeki 22 RL 504 plakalı otomobil, Sarpdere köyü yakınlarında sürücünün dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, tarlalık alanda ters dönen otomobilde, sürücü Osman Gündoğdu ile araçta bulunan Ozan Darcan (19), Burak Aydınlı (20) ve Hasan Taşoğlu (19) yaralanırken, Goncagül Aşçı (21) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Osman Gündoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Ozan Darcan’ın ise durumunun ciddi olduğu ve yapılan müdahalenin ardından ise Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Goncagül Aşçı’nın cesedi ise, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.Kazada yaralananların Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam ederken, Keşan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Osman Gündoğdu’nun cesedi de yapılan ön incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kazaya karışan öğrencilerin İpsala Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Turgay Balcı
EDİRNE

Etiketler: Edirne, gençler, kaza, yolculuk


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