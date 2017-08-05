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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, çocuklarla basketbol maçı yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi'de spora yapılan yatırımları inceledi. Daha sonra basketbol oynayan çocukların yanına giden Bak, çocuklarla birlikte basketbol maçı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, çocuklarla basketbol maçı yaptı

05 Ağustos 2017 09:56

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Bak ve beraberindekiler, Sultangazi ilçesine yapılan spor tesislerini gezdi. Spor tesislerini gezen Osman Aşkın Bak, basketbol oynayan çocuklarla birlikte maç yaptı.

Burada bir açıklama yapan Başkan Altunay, spora yapılan yatırımların önemini anlatarak, “Bakanlığımız sağ olsun gençleri çok düşünüyor. Halı sahalara da ihtiyaç var. Her tarafa serpiştirelim, bunları da yapalım diye söylediklerinde yer bulursanız size destek veririz dediler. Bakanlığımıza biz de 10’u aşkın yer gösterdik. Tamamını üstlendiler. Göreceğimiz noktalarda birkaç tanesini sembolik olarak göreceğiz. Onlar da bitti yüzde 90’ı tamamlandı, iş devam ediyor. Gençlerimiz halı sahalarda ücretsiz şekilde yararlanmış olacaklar. En azından onları sokaktan çekmiş olacağız. Sultangazi halkı adına sayın bakanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Zamanında başlayan bu yatırımlarımız devam edecek”

Gençleri korumanın önemine vurgu yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Zamanında başlayan bu yatırımlarımız devam edecek. Şimdi iki tane gençlik merkezini kazandırıyoruz Sultangazi ilçemize. Bunun dışında tabii sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği semt sahalar, mahalle sahaları, gençlere oynayacakları alanlar oluşturulması için talimat verildi. Biz de burada, Sultangazi’de 10 ayrı yerde yapıyoruz. Ama ben başkana tekrar söylüyorum. Siz saha için alan üretirseniz biz bunlara destek oluruz dedik. Hazırız çünkü biz gençlerimizin özellikle uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Biz halkımızın, milletimizin emrindeyiz”

Ailelere gençlerle ilgilenmesi için çağrıda bulunan Bakan Bak, “Gerçekten Sultangazi’deki gençlerimize, vatandaşlarımıza Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerekli hizmeti yapmak için birlikte çalışıyoruz belediyemizle. Başkanımız sağ olsun çok heyecanlı takip ediyor konuları. Biz de kendisine destek olacağız. Burası tabi çok genç bir nüfusa sahip olduğu için bu gençlerimizi sahiplenmeliyiz. Okullarla işbirliğini arttırmalıyız. Özellikle ailelerden ricamız, temennimiz çocuklarımıza özellikle uyuşturucu ile ilgili konularda onları kucaklasınlar. İnşallah başkan yer gösterdikçe biz bu yatırımlara ilaveler koyacağız. Biz halkımızın, milletimizin emrindeyiz” ifadelerini kullandı. 

İsmail Bulut

Etiketler: Osman Aşkın Bak, sultangazi


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