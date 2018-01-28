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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Türk subaylar hain generallerden daha güçlü'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türk Ordusunun içerisindeki hainleri temizlendikten sonra daha güçlü olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türk subaylar hain generallerden daha güçlü

28 Ocak 2018 20:15

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kırşehir'de AK Parti Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Bak, “Bizim aslan, yüzbaşımız da, binbaşımız da o hain generallerden daha yürekli, bu ordu dolayısıyla daha güçlü, her Türk asker doğar. Fırat Kalkanı operasyonunda 3 binden fazla PKK’lı DAEŞ’li etkisiz hale getirildi. O ordunun başında aslan komutanlar vardı. Vatanını milletini seven komutanlar başarılı bir operasyonu gerçekleştirdiler” dedi.

Sınırlarımızda teröristlerin yuva yapmasına müsaade edilmeyeceğini anlatan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Bizler, sınırlarımızda teröristlerin yuva yapmasına izin verir miyiz? Bu topraklar için ne şehitler verildi. O hainlere teröristlere fırsat verir miyiz? Özgür Suriye Ordusu ile beraber 20’ye yakın şehidimiz var. Operasyon devam ediyor. Çok daha güçlü olacak Afrin'deki terör yuvalarını dağıtacağız” diye konuştu.

“Gençler kendini geliştirecek en az bir yabancı dil öğrenecek”

Yaşadığımız çağın bilgi çağı olduğunu anlatan Bakan Bak, gençlere verdiği mesajda şunları kaydetti:
“Gençler konusunu en iyi öğrenecek. Doktorsa doktorluğun en iyisini yapacak. Hukukçu ise hukuku en iyi şekilde öğrenecek. Çağ bilgi çağı, gençler en az bir yabancı dil öğrenecek. İHA’ları kullanmada öncelerden İsrail ve ABD’den izin alıyorduk. Bizlere çeşitli numaralar yapıyorlardı. Yazılım uymadı falan deniyordu. Savunma Sanayinde yerli katılım payı yüzde 23’den yüzde 75’e çıktı.”

“Küçük yaşlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yetiştirildim”

Kendisinin küçük yaşlardan itibaren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yetiştirildiğini de gençlere anlatan Bakan Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Cumhurbaşkanının Kasımpaşa’dan komşusuyum. 12-13 yaşından beri yanındayım. Yani elinde büyüdüm. Beni okuttu, yurt dışına gönderdi. Kendimi yetiştirdim. Kendimi yetiştirdim. Ama bu noktada Cumhurbaşkanımızın çok büyük payı var. Cumhurbaşkanımızın gençlerle olan iletişimi çok iyi, AK Parti iktidarda Cumhurbaşkanı iktidara gelirken milletle yürüdü. Birileri gibi manşetle gelmedi. Birileri gibi kasetlerle de gelmedi. Kimle, gençlerle milletle beraber geldi. Muhtar bile seçilemez demişlerdi millet onu Cumhurbaşkanı seçti.”

 

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