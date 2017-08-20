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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Formulaz’da

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde yapılan Red Bull Formulaz yarışlarına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Formulazda

20 Ağustos 2017 18:55

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan yarışmada Bakan Osman Aşkın Bak’a Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Milletvekili Hikmet Ayar da eşlik etti. Yarışmalarda ünlü oyuncu Yunus Günçe de yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki protokol üyeleriyle tahta arabalara bindi. Bakan Bak, tahta araba ile kısa mesafede kaydı.

Bak, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘’ Çocukluğumuzda böyle eğlenceler vardı. Keyif alıyorduk. Şimdi çocuklarımız hazır oyuncaklara biniyor ama onlara bunları öğretmemiz ve bu gelenekleri devam ettirmemiz lazım. Keyifli ve güzel bir eğlence. Red Bull’un desteği ile organizasyon her geçen gün önem kazanıyor. Sponsor firmaya hem vadimizi hemde bölgemizi tanıttığı için teşekkür ediyorum’’ dedi.

Etkinlikte erkeklerde birinciliği Ahmet Gül, bu yıl ilk kez düzenlenen kadınlarda birinciliği Sündüz Özel aldı. Özel tasarım ödülünü ise İsmail Bayrak kazandı. 

Kubilay Ateş 

Etiketler: formulaz, Osman Aşkın Bak, rize


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