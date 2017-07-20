Gençlik ve Spor Bakanlığında devir teslim töreni

Bakanlar Kurulunda yapılan değişikle Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen Osman Aşkın Bak, görevini Akif Çağatay Kılıç'tan devraldı. Devir teslim töreninde konuşma yapan Akif Çağatay Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın tensipleriyle almış olduğum görevi en iyi şekilde yapmış olmanın inancıyla; değerli dava arkadaşım, kardeşim ve uzun yıllardır tanıdığım, çok güzel anılarımızın olduğu değerli dostum AK Parti Milletvekili Osman Aşkın Bak'a görevi devretmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyim. Göreve geldiğim zaman bir temennide bulunmuştum. Demiştim ki, 'Bir AK Parti milletvekillinden devralıyorum, Rabbim bana da bir AK Parti milletvekiline devretmeyi nasip etsin.' Rabbim dualarımızı kabul etti" diye konuştu.

"Durmak yok yola devam"

"Çalıştığımız dönem içerisinde milletimiz için, devletimiz için ve görev yaptığımız alanda gençlerimiz için elimizden geleni ardımıza koymadık" diyen Akif Çağatay Kılıç, "Rabbim inşallah hayırla hatırlanmayı hepimize nasip etsin. Bu dünyada esas olan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bu yürüyüşte siyasi davamızın içerisinde görevleri bir bayrak yarışı misali hedefe ilerleyen bu koşuda bir arkadaşımızdan bir başka arkadaşımıza devrediyoruz. Bizimle birilikte yol yürüyen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Mesai arkadaşlarımdan haklarını bana helal etmelerini istiyorum, varsa eğer benim hakkım helal olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıç, ailesine teşekkür ederken duygulu dolu anlar yaşayarak şunları söyledi:

"Tüm aileme bana destek olduklarından dolayı teşekkür ediyorum. Onlar bu noktada özellikle eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve Başbakanımızın koordinatörlüğünde biz bu davaya, bu aziz millete hangi görevde olursak olalım hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun, durmak yok yola devam."

"Yükümüz ağır yola devam, durmak yok"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Akif Çağatay Kılıç’ı çok uzun yıllardan beri tanıdığını dile getirerek, "Kendisi benim çok yakın bir dostumdur. Yaptığın hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı sporcu ve yönetici olarak benim yıllardır içinde bulunduğum bir bakanlık" açıklamasını yaptı.

Konuşmasında gençlerin önemine dikkat çeken Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz 15 Temmuz'da bu ülkeyi çok sevdiklerini gösterdi. Gençliğimize güveniyoruz. Gençliğimiz bizim geleceğimiz. Onlara inanıyoruz. Bu ülkeyi çok daha iyi noktalara taşıyacaklar. Bizim görevimiz de onlara ağabeylik yapmak, yol göstermek. Bu süreçte hepimizin desteğini bekliyorum. Yükümüz, sorumluluğumuz ağar ancak bunu başaracak bilgiye, yeteneğe sahibiz ama sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bu görevi bize layık gören Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın temennisine ben de katılıyorum. İnşallah Rabbim bana da bu bakanlığı bir başka AK Partiliye, bir dava ve yol arkadaşıma devretmeyi nasip eder. Rabbim yolumuzu açık etsin. Yükümüz ağır yola devam, durmak yok" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Partili milletvekilleri ve Osman Aşkın Bak'ın ailesi katıldı. Törende Akif Çağatay Kılıç ve Osman Aşkın Bak birbirlerine çiçek takdim etti.

Selçuk Böke